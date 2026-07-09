Európai földgáz, Robusta kávé vagy narancslé! Az XTB bővíti árupiaci kínálatát

Az árupiaci termékek az elmúlt évek egyik legnépszerűbb eszközosztályává váltak. Ez nem véletlen: a földgáz, az arany, a kávé, a kakaó vagy az olaj árfolyama jelentős mozgásokat mutat, ami tovább növeli vonzerejüket. Az XTB most további öt termékkel bővíti kínálatát: az európai földgázzal, a Robusta kávéval, a londoni kakaóval, a fehér cukorral és a narancslével.

Amennyiben érdeklik az árupiaci termékek, az XTB egy videóban is bemutatta az új árupiaci termékeket. A videó az Xtb Magyarország youtube csatornán található meg. Most pedig nézzük meg közelebbről az újonnan elérhető instrumentumokat.

Londoni kakaó (COCOA.EU)

A londoni kakaó határidős kontraktus (COCOA.EU) az ICE Futures Europe tőzsdén kereskedhető, és a New York-i kakaókontraktus mellett a világ két meghatározó referenciaindexének egyike. A legfontosabb különbség a származásban és az elszámolási devizában rejlik: a londoni kontraktus elsősorban a nyugat-afrikai – főként Elefántcsontpartról és Ghánából származó – kakaóra épül, míg a New York-i kontraktus nagyobb mértékben tükrözi az ázsiai és a globális kínálatot. Londonban a kakaó árfolyamát angol fontban, tonnánként jegyzik, míg New Yorkban amerikai dollárban.

Mivel Európa a világ kakaótermelésének mintegy 40%-át használja fel, a londoni piac stratégiai jelentőségű a csokoládégyártók számára, akik ezen keresztül fedezik beszerzéseiket. A kakaó az elmúlt évek egyik legvolatilisebb árupiaci terméke volt: miután 2025 elején történelmi csúcsot, tonnánként több mint 12 000 amerikai dollárt ért el, az árfolyam meredeken korrigált, és 2026 közepén tonnánként körülbelül 4 000–4 200 dollár között mozog.

Robusta kávé (COFFEE.EU)

A Robusta (COFFEE.EU) a két fő kávéfaj egyike, és a londoni tőzsdén kereskedhető, míg az Arabica – a világ vezető referenciafajtája – a New York-i ICE tőzsdén forog. A Robusta a világ kávétermesztésének körülbelül egynegyedét teszi ki, és elsősorban Vietnámban, valamint Indonéziában termesztik. Alacsonyabb tengerszint feletti magasságban is jól fejlődik, és ellenállóbb a betegségekkel szemben.

A lágyabb ízű és aromásabb Arabica kávéhoz képest magasabb koffeintartalommal és markánsabb keserűséggel rendelkezik, ára pedig hagyományosan alacsonyabb. Ennek köszönhetően az instant kávék és az eszpresszókeverékek alapvető összetevője, ezért különösen népszerű Európában. A Robusta piaca kisebb, ára pedig rendkívül érzékenyen reagál a vietnámi terméshozamokra. A 2024–2025-ös rekordárak után a kontraktus továbbra is viszonylag magas szinten mozog: 2026 májusában tonnánként megközelítőleg 3 500 amerikai dolláron kereskedtek vele.

Európai földgáz – TTF (NATGAS.EU)

A TTF (Title Transfer Facility) egy virtuális kereskedési pont Hollandiában, amely az európai földgáz (NATGAS.EU) legfontosabb referenciaindexe. Az elmúlt években nagyrészt átvette a brit NBP szerepét, és mára Európa leglikvidebb földgázpiaci csomópontjává vált.

Az amerikai Henry Hub kontraktussal – amelyet általában „NATGAS” néven ismernek, és az Egyesült Államok belföldi termelését tükrözi – szemben a TTF ára kifejezetten az európai kereslet-kínálati viszonyokat követi. Ide tartozik a vezetékes gázimport, az LNG-behozatal, a gáztárolók töltöttsége, valamint az időjárás alakulása.

A TTF földgázt euróban, megawattóránként (EUR/MWh) jegyzik, míg a Henry Hub árfolyama amerikai dollárban, MMBtu egységenként kerül meghatározásra. Európa magasabb importfüggősége és a szállítási költségek miatt a TTF ára jellemzően többszöröse az amerikai referenciaárnak.

A 2022-es energiaválság idején tapasztalt extrém árszintek – amikor a földgáz ára történelmi csúcsra, mintegy 342 EUR/MWh-ra emelkedett – után a piac jelentősen megnyugodott. 2026 júniusának végén az árfolyam 40–42 EUR/MWh körül alakult, ugyanakkor továbbra is érzékenyen reagál a geopolitikai eseményekre és a gáztárolók töltöttségére, amelyek jelenleg az ötéves átlag alatt vannak.

Narancslé (ORANGE)

A kontraktussal az amerikai ICE Futures US tőzsdén kereskednek, és a fagyasztott koncentrált narancslére (Frozen Concentrated Orange Juice – FCOJ) vonatkozik.

Az árfolyamot elsősorban a floridai és a brazíliai termelés határozza meg, ezért ez a termék rendkívül érzékeny az időjárási viszonyokra. A hurrikánok és a fagyok akár néhány nap alatt is jelentős károkat okozhatnak a termésben. Emellett az elmúlt évtizedben a citrusféléket sújtó betegség, az úgynevezett citrus greening is tartósan visszavetette a terméshozamokat.

Az előző négy termékhez képest a narancslé piaca kisebb és kevésbé likvid, ami fokozott árfolyam-ingadozást eredményez. Már egy kisebb időjárási vagy termésjelentés is jelentős árváltozást válthat ki. Éppen a szűk kínálat és a rendkívüli időjárás-érzékenység miatt a narancslé történelmileg az egyik legvolatilisebb mezőgazdasági árupiaci terméknek számít.

Fehér cukor (SUGAR.EU)

A fehér cukor (SUGAR.EU) finomított cukor, amely a fizikai fehér cukor világpiaci referenciaáraként szolgál a végfelhasználók és az élelmiszeripari gyártók számára. A kontraktussal az ICE Futures Europe tőzsdén kereskednek, amerikai dollárban, tonnánként.

Ez a termék eltér az úgynevezett „nyerscukortól” (New York Sugar), amely finomítatlan nádcukrot jelent, és további feldolgozást igényel. A fehér cukor és a nyerscukor ára közötti különbség – az úgynevezett white premium – a cukorfinomítók árrését tükrözi, és önállóan is fontos piaci mutatónak számít.

A cukor árát elsősorban a brazíliai és indiai termelés, az időjárási tényezők (például a monszun és az El Niño), valamint az úgynevezett etanolparitás befolyásolja. Amikor a kőolaj és ezzel együtt az etanol ára csökken, a brazil cukorgyárak több cukornádat irányítanak cukorgyártásra az etanol helyett, ami növeli a cukor kínálatát, és ennek megfelelően nyomást gyakorol az árakra.