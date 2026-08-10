A TTF-gáz ára több mint 6%-kal emelkedik

Az európai földgázpiacon ma jelentős emelkedés látható: az európai TTF-gáz határidős ára több mint 6%-kal nőtt, és megközelítette az 58 EUR/MWh szintet. Az európai gázárak emelkedésével párhuzamosan az amerikai gáz ára is felfelé mozdult, részben a megváltozott időjárási kilátások miatt. Fontos azonban, hogy az Egyesült Államokban továbbra is jelentős túlkínálat van, míg Európában továbbra is nehézséget okoz a készletek feltöltése. Mi áll pontosan az európai gázárak emelkedése mögött? Van okunk aggodalomra a téli időszak előtt? Megoldatlan helyzet a Hormuzi-szorosban: Az Irán és Omán közötti tárgyalások egyelőre nem győzték meg a befektetőket arról, hogy az LNG-szállítások gyorsan helyreállhatnak. Bár az iráni külügyminiszter a hétvégén azt mondta, hogy az egyezség „nagyon közel van”, egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy ez nem jelentené a vízi út azonnali megnyitását. Ráadásul az Irán és Omán között körvonalazódó megállapodás jelentős tranzitdíjak bevezetését is magában foglalná, amit az Egyesült Államok és a legtöbb hajózási társaság elfogadhatatlannak tart.

Az Irán és Omán közötti tárgyalások egyelőre nem győzték meg a befektetőket arról, hogy az LNG-szállítások gyorsan helyreállhatnak. Bár az iráni külügyminiszter a hétvégén azt mondta, hogy az egyezség „nagyon közel van”, egyúttal arra is figyelmeztetett, hogy ez nem jelentené a vízi út azonnali megnyitását. Ráadásul az Irán és Omán között körvonalazódó megállapodás jelentős tranzitdíjak bevezetését is magában foglalná, amit az Egyesült Államok és a legtöbb hajózási társaság elfogadhatatlannak tart. Kritikusan alacsony gáztárolói készletek: A fűtési szezon kezdetéig kevesebb mint három hónap van hátra, miközben az európai gáztárolók töltöttsége mindössze 59% körül van. Ez 2009 óta a legalacsonyabb szint ebben az időszakban, és jelentősen elmarad az elmúlt öt év 76%-os szezonális átlagától. Emiatt Európa várhatóan komoly versenyre kényszerül Ázsiával az elérhető LNG-szállítmányokért. A készletpótlás már több mint 5 éve a leglassabb. Forrás: Bloomberg Finance LP, XTB Az európai gáztárolók feltöltése jelentősen elmarad az elmúlt öt év átlagától, miközben hamarosan megkezdődik a gázinfrastruktúra karbantartási szezonja is, ami tovább lassíthatja a készletek feltöltésének ütemét. Forrás: Bloomberg Finance LP, XTB Közelgő hőhullámok (keresletnövekedés): Nyugat-Európában – különösen az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Nyugat-Németországban – a hét második felében erős hőhullám várható. Londonban és Frankfurtban 33 °C, Párizsban pedig akár 35–36 °C is lehet. Ez jelentősen növelheti a légkondicionálás miatt szükséges villamosenergia-keresletet. Emellett a magas hőmérséklet alacsony folyóvízszint esetén az erőművek működésében is problémákat okozhat.

Nyugat-Európában – különösen az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Nyugat-Németországban – a hét második felében erős hőhullám várható. Londonban és Frankfurtban 33 °C, Párizsban pedig akár 35–36 °C is lehet. Ez jelentősen növelheti a légkondicionálás miatt szükséges villamosenergia-keresletet. Emellett a magas hőmérséklet alacsony folyóvízszint esetén az erőművek működésében is problémákat okozhat. Kiesések és infrastrukturális korlátok: További üzemszünetek is nehezítik az ellátási helyzetet. A norvég Gassco gázszállító vállalat jelezte a Dvalin gázmező kiesését, ami augusztus 10-től napi 5,9 millió köbméteres kapacitáskiesést jelent. Emellett a francia energetikai óriás, az EDF jelentősen csökkentette a Gravelines és a St Alban atomerőművek kapacitását, ami miatt a villamosenergia-termelés egy részét gázerőműveknek kell átvenniük. A közel-keleti LNG-szállítások gyors visszatérésének hiánya – Katar eredetileg szeptemberre tervezte az európai szállítások újraindítását, ez azonban már kérdésessé vált –, az európai gáztárolók feltöltésének drámaian lassú üteme, valamint a hőhullámok miatt növekvő kereslet együtt ideális környezetet teremt a magas európai gázárak fennmaradásához, illetve a TTF-jegyzések további emelkedéséhez. Bár az európai gázpiac jelentősen diverzifikáltabb, mint 4 évvel ezelőtt, nem zárható ki, hogy a téli szezon kezdete előtt egyértelmű emelkedést fogunk tapasztalni. Az európai gázpiac görbéje rövid távon továbbra is lapos marad, majd erős backwardationba vált át. Forrás: xStation5



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