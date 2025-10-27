Gazdasági naptár: A Fed kamatdöntése szerdán 📄

Legfontosabb tudnivalók A Fed szerdai kamatdöntése.

Az EKB, a BOJ és a BOC is döntéseket hoz majd.

Érdekes új hét kezdődik a pénzügyi piacokon. Bár a mai naptár rendkívül üres, a hét második felében fontos gazdasági események várnak ránk. A legfontosabb természetesen a Fed szerdai kamatdöntése. A pénteki inflációs adatok után a piac teljes mértékben beárazta a következő két ülésen várható két kamatcsökkentést. Ennél azonban fontosabb lesz a Fed kommunikációja és a mérlegcsökkentés (QT) lehetséges befejezésének bejelentése. Ezen a héten az EKB, a BOJ és a BOC is hoz döntéseket. Csütörtökön Trump találkozik Kína elnökével, Hszi Csin-pinggel. A piac a két ország közötti kereskedelmi megállapodást vár. A hét részletes naptára Hétfő, október 27. Egész nap – Trump találkozik Sanae Takaichi japán miniszterelnökkel

10:00 – Németország, októberi IFO-adatok

15:30 – USA, októberi Dallas Fed gyártási adatok Október 28., kedd 15:00 – USA, októberi CB-adatok

15:00 – USA, októberi Richmond-adatok az iparról

21:40 – USA, API-adatok az olajkészletekről Október 29., szerda 01:30 – Ausztrália, harmadik negyedévi CPI-adatok

14:45 – Kanada, BoC döntés

3:30 – Kanada, sajtótájékoztató a BoC döntést követően

4:30 – USA, EIA adatok az olajkészletekről

7:00 – USA, FED döntés

7:30 – USA, Powell sajtótájékoztató

A Wall Street zárása után – Meta, Alphabet, Microsoft eredmények Október 30., csütörtök Egész nap – Trump találkozója Hszi elnökkel

12:00 – Eurozóna, harmadik negyedévi GDP-jelentés

14:00 – Németország, októberi CPI-jelentés

14:15 – Eurozóna, EKB döntés

15:30 – USA, EIA gázkészlet-adatok

Wall Street zárása után – Apple, Amazon eredmények Október 31., péntek 00:30 – Japán, Tokiói térség inflációja

00:50 – Japán, szeptemberi kiskereskedelmi forgalom

02:30 – Kína, október PMI-adatok

08:00 – Németország, szeptemberi kiskereskedelmi forgalom

10:00 – Lengyelország, október CPI-adatok

11:00 – Eurozóna, október inflációja

