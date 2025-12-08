Gazdasági naptár: nyugodt kezdete egy érdekes hétnek 🔎

A mai makrogazdasági naptár meglehetősen könnyű. Nincsenek olyan jelentősebb események betervezve, amelyek érdemben befolyásolhatnák a globális pénzpiacokat. A hét későbbi részében azonban több fontosabb adatközlésre is sor kerül.
December 9-én, kedden érkezik a JOLTS-jelentés az októberi új álláshelyek számáról. Szerdán pedig a Fed bejelenti kamatdöntését. A piac jelenleg 87%-os valószínűséggel áraz egy 25 bázispontos kamatcsökkentést.
A mai nap részletes naptára:
December 8., hétfő
07:00 – Németország: ipari termelés
09:30 – Eurózóna: Sentix-index
December 9., kedd
Egész nap – Kína: kereskedelmi mérleg
08:00 – Németország: kereskedelmi mérleg
15:00 – USA: JOLTS (október)
December 10., szerda
01:30 – Kína: CPI (november)
12:30 – USA: jelzáloghitel-kérelmek
13:30 – USA: munkaköltségek
15:30 – USA: DOE nyersolajkészletek
14:45 / 15:30 – Kanada: BoC kamatdöntés / Macklem kormányzó beszéde
19:00 / 19:30 – USA: Fed döntés & előrejelzések / Powell beszéde
December 11., csütörtök
08:30 – Svájc: SNB kamatdöntés
11:00 – Törökország: CBRT kamatdöntés
13:30 – USA: új munkanélküli kérelmek / kereskedelmi mérleg
15:30 – USA: EIA földgázkészletek
December 12., péntek
04:30 – Japán: ipari termelés
07:00 – Németország: CPI
08:00 – Spanyolország: CPI
13:00 / 13:30 – USA: Fed-beszédek (Hammack, Paulson)
15:30 – Kanada: építési engedélyek / nagykereskedelmi eladások
