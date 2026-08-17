Gazdasági naptár: A kevés eseményt tartogató hétfő kedvezhet a bikáknak (2026.08.17.)

Az új hét viszonylagos nyugalommal kezdődik a Wall Streeten. A naptárban nem szerepelnek jelentős makrogazdasági adatközlések, és nagyobb vállalatoktól sem várhatók gyorsjelentések. A piacot ugyanakkor továbbra is mozgatják a pénteken közzétett amerikai adatok, amelyek ismét csökkentették a Fed további kamatemeléseivel kapcsolatos várakozásokat. Bár a befektetők a múlt hét végén bizonytalanul reagáltak a kiskereskedelmi forgalom visszaesésére és az amerikai fogyasztó gyengülésére utaló jelekre, az Ázsiában tapasztalható optimizmus arra utal, hogy visszatérhet a bikapiaci hangulat. Az ázsiai szekció és a reggel legfontosabb adatai Japán (GDP): A második negyedéves előzetes GDP-adat csalódást okozott a Bank of Japan gyorsabb kamatemelését támogató befektetők számára. Az évesített GDP mindössze 1,1%-kal nőtt (várt: 2,1%, előző: 1,9%), míg a szezonálisan kiigazított negyedéves GDP 0,3%-kal emelkedett (várt: 0,5%). A gyenge eredmény fő oka a belföldi fogyasztás gyengülése volt.

A második negyedéves előzetes GDP-adat csalódást okozott a Bank of Japan gyorsabb kamatemelését támogató befektetők számára. Az évesített GDP mindössze (várt: 2,1%, előző: 1,9%), míg a szezonálisan kiigazított negyedéves GDP (várt: 0,5%). A gyenge eredmény fő oka a volt. Japán (ipari termelés): A Felkelő Nap országából érkező pozitív meglepetést a júniusi ipari termelési adat jelentette, amely jelentősen felülmúlta a piaci várakozásokat. A szezonálisan kiigazított érték 1,9%-kal nőtt havi alapon (várt: 1,3%), éves összevetésben pedig 4,9%-ra gyorsult (várt: 4,2%, előző: -2,1%). Az USDJPY ismét eltávolodik a pszichológiailag fontos 160-as szinttől. Forrás: xStation5 Makrogazdasági naptár 11:30 – Eurózóna: Philip Lane, az EKB igazgatósági tagjának beszéde

Philip Lane, az EKB igazgatósági tagjának beszéde 14:30 – USA: New York-i Empire State feldolgozóipari index augusztusra (várt: 10,8 | előző: 15,6)

New York-i Empire State feldolgozóipari index augusztusra (várt: 10,8 | előző: 15,6) 16:00 – USA: NAHB lakáspiaci index augusztusra (várt: 33 | előző: 34)

NAHB lakáspiaci index augusztusra (várt: 33 | előző: 34) 22:00 – USA: Havi nettó tőkebeáramlás júniusban (előző: 132,2 milliárd dollár)

Havi nettó tőkebeáramlás júniusban (előző: 132,2 milliárd dollár) 22:00 – USA: Hosszú lejáratú tőkebeáramlás júniusban (várt: 151,4 milliárd dollár | előző: 232,7 milliárd dollár) Fontosabb vállalati gyorsjelentések BHP Group

Fabrinet 3 piac, amelyre érdemes figyelni ma USDJPY (FX): A vártnál gyengébb második negyedéves japán gazdasági növekedés – az évesített GDP 1,1% lett a várt 2,1% helyett – csökkenti a Bank of Japan gyors ütemű szigorítására nehezedő nyomást. A széles körű dollárgyengülés ugyanakkor továbbra is 160 alatt tartja az árfolyampárt.

A vártnál gyengébb második negyedéves japán gazdasági növekedés – az évesített GDP 1,1% lett a várt 2,1% helyett – csökkenti a Bank of Japan gyors ütemű szigorítására nehezedő nyomást. A széles körű dollárgyengülés ugyanakkor továbbra is 160 alatt tartja az árfolyampárt. S&P 500 / US500 (részvényindex): Az amerikai index határidős kontraktusa mindössze 0,3%-kal marad el a múlt héten elért történelmi csúcstól . Az amerikai gazdasági állapot első fontosabb regionális indikátora a 14:30-kor érkező New York-i Empire State index lesz, amelyet a várakozások szerint 10,8 pontra csökkenhet. A várakozásoktól jelentősen eltérő adat meghatározhatja a New York-i piacnyitás kockázatvállalási hangulatát.

Az amerikai index határidős kontraktusa mindössze . Az amerikai gazdasági állapot első fontosabb regionális indikátora a lesz, amelyet a várakozások szerint 10,8 pontra csökkenhet. A várakozásoktól jelentősen eltérő adat meghatározhatja a New York-i piacnyitás kockázatvállalási hangulatát. EURUSD (FX): A legfontosabb devizapár kitört a két hete tartó oldalazó trendből, és kéthavi csúcsra emelkedett. Mivel jelentős európai makrogazdasági adat ma nem érkezik, a befektetők elsősorban a jegybankárok beszédeire, valamint a délutáni amerikai lakáspiaci adatokra (NAHB) figyelhetnek.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.