Gazdasági naptár: A piac a FOMC jegyzőkönyvét figyeli (2025.10.08.)

Legfontosabb tudnivalók A szeptemberi FOMC jegyzőkönyv 20:00-kor kerül közzétételre.

Az EIA jelentés a leállás ellenére is megjelenik.

A Fed, az EKB és a BoE is beszédet fog tartani.

A mai napon viszonylag kevés makrogazdasági adatot tesznek közzé, a hangulatot várhatóan elsősorban a központi bankárok sorozatos beszédei fogják meghatározni. A piacok elsősorban a legutóbbi FOMC-ülési jegyzőkönyvet várják, és az amerikai monetáris politika alakulására való érzékenységet fokozza a folyamatos kormányzati leállás és a Munkaügyi Statisztikai Hivatal inflációs adatainak késedelme. A naptárban szerepelnek még a Fed, az EKB, a Bundesbank, a Spanyol Nemzeti Bank és a Bank of England képviselőinek beszédei, valamint a lengyel központi bank kamatdöntése. Az EIA üzemanyag-jelentése a leállás ellenére is megjelenik, az október 1-jei bejelentésnek megfelelően. A mai gazdasági naptár: 08:00 – Németország: augusztusi ipari termelés é/é: tényleges -3,9%; előző 1,53%

h/h: tényleges -4,3%; előrejelzés -1,0%; előző 1,3% 16:00 – USA: augusztusi inflációs adatok Építési kiadások: előrejelzés -0,1% havi szinten; előző -0,1% havi szinten 16:30 – USA: EIA-jelentés Finomítói kihasználtság (heti szinten): előző -1,6%

Nyersolajkészletek: előrejelzés +0,400 millió; előző +1,792 millió

Finomítói nyersolaj-átfolyás (heti): előző -0,308 millió

Nyersolaj-import: előző +0,071 millió

Cushing nyersolajkészletek: előző -0,271 millió

Desztillált üzemanyag-termelés: előző -0,025 millió

Desztillált készletek: előrejelzés -0,730 millió; előző +0,578 millió

Benzintermelés: előző -0,363 millió

Benzinkészletek: előrejelzés -1,380 millió; előző +4,125 millió

Fűtőolaj-készletek: előző +0,187 millió 18:00 – Eurózóna: Lagarde, az EKB elnöke beszéde 19:00 – USA: 10 éves kincstárjegy aukció (előző: 4,033%) 20:00 – USA: FOMC ülés jegyzőkönyve

