Reggeli összefoglaló - 2026.02.11.

A szerdai kereskedési napot a pénzügyi piacokon kezdjük.
Részvénypiacok:
Az ázsiai részvények mérsékelt emelkedést mutattak, amit a stabil befektetői hangulat támogatott. A Kospi index 0,8%-kal, míg a Hang Seng 0,3%-kal erősödött.
Japán:
A banki munkaszüneti nap és a készpénzpiacok zárva tartása ellenére a jen erősödött, bár egyértelmű új katalizátor nélkül.
USA:
A Fed részéről Hammack és Logan megjegyzései inkább hawkish hangvételűek voltak, ami gyengítette a gyors monetáris lazítás narratíváját. Ma minden figyelem a NFP adatra szegeződik, amely 14:30-kor érkezik.
Kína:
Az inflációs adatok gyengébb CPI-növekedést és tartós termelői deflációt mutattak, miközben a jüan stabil maradt a PBoC lépéseinek köszönhetően. A 2026 januári kínai inflációs adatok szerint a CPI 0,2% év/év lett (a 0,4%-os várakozás alatt, és a decemberi 0,8% után), míg a termelői árak (PPI) 1,4%-kal csökkentek év/év alapon (enyhén jobb az előrejelzett -1,5%-nál, és a decemberi -1,9% után).
Ausztrália:
Az ausztrál dollár új csúcsokra emelkedett a főbb devizákkal szemben az RBA hawkish megjegyzéseit és a további kamatemelések várakozását követően. Az RBA részéről Hauser megerősítette, hogy az infláció túl magas, miközben látható kínálati korlátok állnak fenn. A múlt heti 3,85%-os kamatemelést követően a piacok 70%-os eséllyel árazzák egy újabb emelést 4,10%-ra májusban.
Közvetlenül az európai piacnyitás előtt több vállalat is közzétette negyedéves gyorsjelentését:
ABN Amro (2025 Q4):
-
Bevétel: 2,26 milliárd euró, a várakozás alatt (2,29 mrd €)
-
Profit: 410 millió euró, a vártnál alacsonyabb (497 millió €)
-
Nettó kamatbevétel (NII): 1,67 milliárd euró, a becslések felett
-
2026-os NII-előrejelzés: 6,4 milliárd euró, a konszenzus alatt
Heineken (2025 FY):
-
Korrigált üzemi eredmény: 4,39 milliárd euró, kissé a várakozások felett (4,37 mrd €)
-
Sörértékesítési volumen: -1,2%, jobb a vártnál (-2,48%)
-
Osztalék: 1,90 euró, a becsléseknek megfelelően
-
2026-os üzemi eredmény növekedési előrejelzés: +2% – +6%
Dassault Systèmes (2025 Q4):
-
Nem IFRS-alapú bevétel: 1,68 milliárd euró, a várakozások alatt (1,74 mrd €)
-
Devizahatástól tisztított növekedés: +1%, szemben a +3,49%-os előrejelzéssel
-
Üzemi marzs: 37%, nagyjából összhangban a becslésekkel (37,3%)
-
2026 Q1 előrejelzés (ex-FX): +1% – +5%
Siemens Energy (2026 Q1):
-
Bevétel: 9,68 milliárd euró, a vártnál alacsonyabb (9,83 mrd €)
-
Egyszeri tételek előtti profit: 1,16 milliárd euró, a becslések felett (992 millió €)
-
Rendelésállomány: 17,61 milliárd euró, jóval a várakozások felett (14,17 mrd €)
-
Teljes éves árbevétel-növekedési előrejelzés megerősítve: +11% – +13%
Commerzbank (2025 Q4):
-
Bevétel: 3,14 milliárd euró, a várakozások felett (3,07 mrd €)
-
Nettó profit: 737 millió euró, jobb a vártnál (629 millió €)
-
Üzemi eredmény: 1,07 milliárd euró, a becslések felett (1,01 mrd €)
-
Nettó kamatbevétel (NII): 2,05 milliárd euró, a várakozásoknak megfelelően
-
2026-os nettó profit előrejelzés: 3,2 milliárd euró felett (becslés: 3,41 mrd €)
A devizapiacon a tegnapihoz hasonló mozgásokat látunk. A japán jen teljesít jelenleg a legjobban, a világ legtöbb devizájával szemben erősödik. Az antipódeus devizák szintén viszonylag jól teljesítenek. Az amerikai dollár továbbra is a legnagyobb nyomás alatt áll.
A nemesfémek mérsékelt emelkedést mutatnak, de ez nem számít rendkívülinek a közelmúlt piaci mozgásaihoz képest. Az ezüst 2,1%-kal, míg az arany 0,66%-kal emelkedik.
A Bitcoin az írás pillanatában 2,3%-os mínuszban van, és a 67 000 fontos tartományban kereskedik.
A devizapiacon jelenleg látható volatilitás hőtérképe. Forrás: xStation
