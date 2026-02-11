Reggeli összefoglaló - 2026.02.11.

A szerdai kereskedési napot a pénzügyi piacokon kezdjük.

Részvénypiacok:

Az ázsiai részvények mérsékelt emelkedést mutattak, amit a stabil befektetői hangulat támogatott. A Kospi index 0,8%-kal, míg a Hang Seng 0,3%-kal erősödött.

Japán:

A banki munkaszüneti nap és a készpénzpiacok zárva tartása ellenére a jen erősödött, bár egyértelmű új katalizátor nélkül.

USA:

A Fed részéről Hammack és Logan megjegyzései inkább hawkish hangvételűek voltak, ami gyengítette a gyors monetáris lazítás narratíváját. Ma minden figyelem a NFP adatra szegeződik, amely 14:30-kor érkezik.

Kína:

Az inflációs adatok gyengébb CPI-növekedést és tartós termelői deflációt mutattak, miközben a jüan stabil maradt a PBoC lépéseinek köszönhetően. A 2026 januári kínai inflációs adatok szerint a CPI 0,2% év/év lett (a 0,4%-os várakozás alatt, és a decemberi 0,8% után), míg a termelői árak (PPI) 1,4%-kal csökkentek év/év alapon (enyhén jobb az előrejelzett -1,5%-nál, és a decemberi -1,9% után).

Ausztrália:

Az ausztrál dollár új csúcsokra emelkedett a főbb devizákkal szemben az RBA hawkish megjegyzéseit és a további kamatemelések várakozását követően. Az RBA részéről Hauser megerősítette, hogy az infláció túl magas, miközben látható kínálati korlátok állnak fenn. A múlt heti 3,85%-os kamatemelést követően a piacok 70%-os eséllyel árazzák egy újabb emelést 4,10%-ra májusban.

Közvetlenül az európai piacnyitás előtt több vállalat is közzétette negyedéves gyorsjelentését:

ABN Amro (2025 Q4):

Bevétel: 2,26 milliárd euró , a várakozás alatt ( 2,29 mrd € )

Profit: 410 millió euró , a vártnál alacsonyabb ( 497 millió € )

Nettó kamatbevétel (NII): 1,67 milliárd euró , a becslések felett

2026-os NII-előrejelzés: 6,4 milliárd euró, a konszenzus alatt

Heineken (2025 FY):

Korrigált üzemi eredmény: 4,39 milliárd euró , kissé a várakozások felett ( 4,37 mrd € )

Sörértékesítési volumen: -1,2% , jobb a vártnál ( -2,48% )

Osztalék: 1,90 euró , a becsléseknek megfelelően

2026-os üzemi eredmény növekedési előrejelzés: +2% – +6%

Dassault Systèmes (2025 Q4):

Nem IFRS-alapú bevétel: 1,68 milliárd euró , a várakozások alatt ( 1,74 mrd € )

Devizahatástól tisztított növekedés: +1% , szemben a +3,49%-os előrejelzéssel

Üzemi marzs: 37% , nagyjából összhangban a becslésekkel ( 37,3% )

2026 Q1 előrejelzés (ex-FX): +1% – +5%

Siemens Energy (2026 Q1):

Bevétel: 9,68 milliárd euró , a vártnál alacsonyabb ( 9,83 mrd € )

Egyszeri tételek előtti profit: 1,16 milliárd euró , a becslések felett ( 992 millió € )

Rendelésállomány: 17,61 milliárd euró , jóval a várakozások felett ( 14,17 mrd € )

Teljes éves árbevétel-növekedési előrejelzés megerősítve: +11% – +13%

Commerzbank (2025 Q4):

Bevétel: 3,14 milliárd euró , a várakozások felett ( 3,07 mrd € )

Nettó profit: 737 millió euró , jobb a vártnál ( 629 millió € )

Üzemi eredmény: 1,07 milliárd euró , a becslések felett ( 1,01 mrd € )

Nettó kamatbevétel (NII): 2,05 milliárd euró , a várakozásoknak megfelelően

2026-os nettó profit előrejelzés: 3,2 milliárd euró felett (becslés: 3,41 mrd €)

A devizapiacon a tegnapihoz hasonló mozgásokat látunk. A japán jen teljesít jelenleg a legjobban, a világ legtöbb devizájával szemben erősödik. Az antipódeus devizák szintén viszonylag jól teljesítenek. Az amerikai dollár továbbra is a legnagyobb nyomás alatt áll.

A nemesfémek mérsékelt emelkedést mutatnak, de ez nem számít rendkívülinek a közelmúlt piaci mozgásaihoz képest. Az ezüst 2,1%-kal, míg az arany 0,66%-kal emelkedik.

A Bitcoin az írás pillanatában 2,3%-os mínuszban van, és a 67 000 fontos tartományban kereskedik.

A devizapiacon jelenleg látható volatilitás hőtérképe. Forrás: xStation