Gazdasági naptár: A piac középpontjában az amerikai munkanélküliségi kérelmek és a CB index áll

Magasabban nyitnak az európai részvénypiacok az 50 bázispontos Fed kamatcsökkentés utáni optimizmus hullámán

A devizapiaci befektetők a Bank of England és a CBRT döntésére várnak; mindkettő 13:00-kor lesz

Másodlagos amerikai adatok: munkanélküliségi kérelmek, Philadelphia Fed regionális index és CB vezető indikátor index

A tegnapi Fed-kamatcsökkentés megfelelt a Wall Street várakozásainak; az indexek a tegnapi forintosítások után magsabban kereskednek. Powell azt kommunikálta, hogy a Fed eltökélt abban, hogy a munkaerőpiacot erősnek tartsa anélkül, hogy túlzottan agresszív politikával lassulást kockáztatna. A Fed szerint az alapforgatókönyv a puha leszállás; a 2025-re vonatkozó kamatlábbecslések 3,4%-ot jeleztek a korábbi 4,1%-kal szemben, ami meglehetősen agresszív csökkentést jelez, a „semleges” szintre és további 50 bázispontos csökkentést idén. A hozamcsökkenés támogatja a részvénypiacokra irányuló készpénzbeáramlást.

A befektetők ma arra számítanak, hogy a BoE változatlanul hagyja a kamatlábakat, ami valószínűleg erősítené a fontot és támogatná a GBPUSD-t. A várakozások szerint a török jegybank is változatlanul hagyja a kamatokat. Lengyelországból szintén fontos gazdasági adatokat tesznek közzé 10:00 órakor. A piacok figyelme továbbra is az USA-ból érkező „kemény” adatokra összpontosul, ahol a gazdaság vagy a munkaerőpiac lassulása a nagyobb mértékű kamatcsökkentés ellenére sem biztos, hogy elnyeri a piacok tetszését. A piacok volatilitása megemelkedhet, figyelembe véve a holnapi Három Boszorkány Napját is.

Makrogazdasági adatok

13:00, Bank of England döntése várhatóan 5% a korábbi 5%-kal szemben

13:00, A török jegybank döntése, várhatóan 50%, szemben a korábbi 50%-kal.

14:30, USA munkanélküliségi kérelmek, várhatóan 231 ezer vs 230 ezer korábban

16:00, USA, Conference Board index várhatóan -0,3% a korábbi -0,4%-kal szemben

16:00, USA, Philadelphia Fed várható -1 vs -7 korábban

16:30, USA, EIA földgázkészletek: 53 bcf vs. 40 bcf korábban

Központi bankárok beszédei: