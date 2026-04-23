Gazdasági naptár: a PMI a középpontban – kulcsfontosságú nap a globális piacok számára

A mai nap a hét egyik legfontosabb kereskedési napjának ígérkezik a globális pénzügyi piacokon a makrogazdasági adatközlések szempontjából. A befektetők figyelme elsősorban az előzetes PMI-adatokra irányul, amelyek a gazdasági aktivitás egyik legfontosabb előrejelző indikátorai közé tartoznak. A PMI a feldolgozóipar és a szolgáltatási szektor aktuális hangulatát tükrözi beszerzési és logisztikai vezetők felmérései alapján, így gyors és megbízható jelzést ad a gazdasági dinamika változásairól jóval az olyan „kemény” adatok előtt, mint a GDP vagy az ipari termelés. A kulcsfontosságú értelmezési határ továbbra is az 50 pontos szint, amely elválasztja a bővülést a zsugorodástól. Ennek megfelelően az e szint feletti vagy alatti értékek érdemben befolyásolhatják a piaci várakozásokat a gazdasági növekedés és a monetáris politika kilátásait illetően.
Mai makrogazdasági naptár
01:00 Ausztrália : Feldolgozóipari PMI (előzetes) : április : aktuális 51 (várakozás 49,8) : (előző 49,8)
01:00 Ausztrália : Szolgáltatási PMI (előzetes) : április : aktuális 50,3 (várakozás 46,3) : (előző 46,3)
02:30 Japán : Feldolgozóipari PMI (előzetes) : április : aktuális 54,9 (várakozás 51,2) : (előző 51,6)
08:00 Norvégia : Munkanélküliségi ráta (s.a.) : március : 4,9%
08:45 Franciaország : Üzleti bizalmi index : április : (várakozás 98) : (előző 99)
09:15 Franciaország : Feldolgozóipari PMI (előzetes) : április : (várakozás 49,5) : (előző 50)
09:15 Franciaország : Szolgáltatási PMI (előzetes) : április : (várakozás 48,5) : (előző 48,8)
09:30 Lengyelország : Fogyasztói hangulat : április
- Aktuális fogyasztói bizalmi index : -12,2
- Előretekintő fogyasztói bizalmi index : -9,5
09:30 Lengyelország : Kiskereskedelmi forgalom : március
- Kiskereskedelmi forgalom (hó/hó) : -5,6%
- Kiskereskedelmi forgalom (év/év) : (várakozás 6,2%) : (előző 4,3%)
- Kiskereskedelmi forgalom változatlan árakon (év/év) : (várakozás 5,9%) : (előző 5%)
09:30 Németország : Feldolgozóipari PMI (előzetes) : április : (várakozás 51,3) : (előző 52,2)
09:30 Németország : Szolgáltatási PMI (előzetes) : április : (várakozás 50,4) : (előző 50,9)
10:00 Eurózóna : Feldolgozóipari PMI (előzetes) : április : (várakozás 50,7) : (előző 51,6)
10:00 Eurózóna : Szolgáltatási PMI (előzetes) : április : (várakozás 49,8) : (előző 50,2)
10:30 Egyesült Királyság : Feldolgozóipari PMI (előzetes) : április : (várakozás 49,9) : (előző 51)
10:30 Egyesült Királyság : Szolgáltatási PMI (előzetes) : április : (várakozás 50) : (előző 50,5)
12:00 Egyesült Királyság : CBI ipari trendrendelések : április : (várakozás -33) : (előző -27)
14:00 Lengyelország : M3 pénzkínálat (év/év) : március : 10,7% : (előző 10,6%)
14:30 Kanada : Termelői árindex : március
- PPI (hó/hó) : 1,9% : (előző 0,4%)
- PPI (év/év) : 5,4%
14:30 USA : Új munkanélküli-segély kérelmek : heti : 210 ezer : (előző 207 ezer)
15:45 USA : Feldolgozóipari PMI (előzetes) : április : (várakozás 52,5) : (előző 52,3)
15:45 USA : Szolgáltatási PMI (előzetes) : április : (várakozás 50,1) : (előző 49,8)
16:30 USA : Heti földgáztároló változás : heti : 96 Bcf : (előző 59 Bcf)
17:00 USA : Kansas City Fed feldolgozóipari index : április : 11
17:00 Németország : Beszédet tart Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke.
