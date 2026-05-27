Reggeli összefoglaló (27.05.2026)

Az RBNZ változatlanul, 2,25%-on hagyta az OCR-alapkamatot, bár a döntés csak 3–3-as megosztottság után, Anna Breman jegybankelnök döntő szavazatával született meg.

A döntéshozók egyetértettek abban, hogy további kamatemelésekre valószínűleg szükség lesz — a nézetkülönbség kizárólag a kezdés időzítésére vonatkozott. Az aktualizált OCR-pályát jelentősen felfelé módosították: a terminális kamatszintet 2029 júniusára 3,28%-ra várják.

Az új-zélandi dollár 0,5–0,7%-kal erősödik a többi G10 devizával szemben.

Breman jegybankelnök hangsúlyozta, hogy a közel-keleti konfliktus közvetlen oka volt annak, hogy a jelenlegi ülésen változatlanul hagyták a kamatokat. Még ha a konfliktus azonnal véget is érne, az inflációs hatások várhatóan hosszabb ideig fennmaradnak.

A szállítási fennakadások nemcsak az üzemanyagárakon keresztül emelték az inflációt, hanem a szélesebb körű szállítási költségek és a lassabb gazdasági növekedés révén is. Ez azt jelenti, hogy egy geopolitikai rendeződés önmagában nem szüntetné meg a további monetáris szigorítás szükségességét.

Ausztrália áprilisi CPI-inflációja éves alapon 4,2%-ra lassult, ami a piaci várakozások alatt maradt, főként az átmeneti üzemanyagadó-csökkentés miatt. Ugyanakkor a trimmed mean maginfláció 3,4%-ra emelkedett, ami 2024 vége óta a legmagasabb szint.

A BOJ kormányzója, Kazuo Ueda, valamint a hivatalos kommentárok arra utalnak, hogy a június 16-i ülésen kamatemelésre kerülhet sor. Ueda a közel-keleti konfliktust Japán számára az „ötödik olajsokknak” nevezte.

Az Egyesült Államok támadást hajtott végre olyan iráni hajók ellen, amelyeket azzal vádolnak, hogy aknákat telepítettek a Hormuzi-szoros közelében. Ez iráni válaszlépést és további amerikai csapásokat váltott ki. Ennek ellenére az iráni tárgyalódelegáció Katarban maradt, ami arra utal, hogy a diplomáciai csatornák továbbra is működnek.

Az OIL árfolyama 95 dollár/hordó felé csökken, míg a WTI 91,90 dollár/hordó szintre esik vissza. Olyan hírek is megjelentek, amelyek szerint a megállapodás már megszülethetett.

A Trump-adminisztráció láthatóan mozgásteret biztosít Izrael számára a libanoni Hezbollah elleni fellépéshez. Jelentések szerint Izrael likvidálta a Kasszám új parancsnokát.

A Goldman Sachs az S&P 500 év végi, 2026-os célárát a korábbi 7600 pontról 8000 pontra emelte.

