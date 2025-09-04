Gazdasági naptár: ADP jelentés, ISM, PMI-k és az amerikai kereskedelmi mérleg 💲

Ma újabb kulcsfontosságú munkaerő-piaci jelentés, az ISM és a PMI augusztusi adatai, valamint az új vámokkal összefüggésben az USA kereskedelmi mérlegére vonatkozó júliusi adatok érkeznek. Mindkét közlemény érdekes lesz és érdemes lesz figyelni. A piac szempontjából azonban az egyértelműen fontosabb publikáció az ADP munkaerő-piaci jelentése. A várakozások szerint a magánszektorban a foglalkoztatás növekedése havi szinten lassulni fog. Az adatok hasznosak lesznek a holnapi NFP-jelentés becslésében, amely a Fed szempontjából döntően fontosabb lesz. Figyelembe véve Jerome Powell közelmúltbeli pivotját és a Fed második mandátumára - a gazdaság foglalkoztatásának támogatására - való összpontosítást, az NFP és az ADP kiadványok döntőek lesznek az alig két hét múlva esedékes FOMC-ülés szempontjából. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ezek az utolsó jelentések egy ilyen döntés előtt. Kezdjen befektetni még ma, vagy próbálja ki ingyenes demónkat SZÁMLANYITÁS Mobil app letöltése Mobil app letöltése Röviddel az ADP-közlemény után megkapjuk az amerikai külkereskedelmi mérlegjelentést is. A várakozások szerint a hiány az előző havi 60 milliárd dollárról júliusban közel 75 milliárd dollárra bővül. A nagyobb hiány fontos jelzés lehet Trump számára, hogy jelenlegi kereskedelempolitikája az elmúlt hónapok rövid távú turbulenciái után nincs közvetlen hatással az amerikai kereskedelem javulására. A nap részletes naptára: 08:30, Svájc – Augusztusi inflációs adatok: CPI: előrejelzés: 0,2% é/é; előző 0,2% é/é;

CPI: előrejelzés 0,0% h/h; előző 0,0% h/h; 10:30, Egyesült Királyság – Augusztusi PMI-adatok: S&P Global Construction PMI: előrejelzés 45,2; előző 44,3; 14:15, Egyesült Államok – Augusztusi foglalkoztatási adatok: Nem mezőgazdasági foglalkoztatási adatok: előrejelzés 73K; előző 104K; 14:30, Egyesült Államok – Foglalkoztatási adatok: Előzetes munkanélküliségi kérelmek: előrejelzés 230K; előző 229K;

4 hetes munkanélküli kérelmek átlaga: előző 228,50K;

Folyamatos munkanélküli kérelmek: előrejelzés: 1,960K; előző 1,954K; 14:30, Amerikai Egyesült Államok – Júliusi kereskedelmi mérleg adatok: Kereskedelmi mérleg: előrejelzés -77,70B; előző -60,20B;

Import: előző 337,50B;

Export: előző 277,30B; 15:45, Egyesült Államok – Augusztusi PMI adatok: S&P Global Composite PMI: előrejelzés 55,4; előző 55,1;

S&P Global Services PMI: előrejelzés 55,4; előző 55,7; 16:00, Egyesült Államok – ISM augusztusi adatok: ISM nem feldolgozóipari PMI: előrejelzés 50,9; előző 50,1;

ISM nem feldolgozóipari üzleti aktivitás: előző 52,6;

ISM nem feldolgozóipari árak: előző 69,9;

ISM nem feldolgozóipari új megrendelések: előző 50,3;

ISM Nem feldolgozóipari foglalkoztatás: előző 46,4; 18:00, Egyesült Államok – EIA adatok: Előrejelzés -0,300M; előző -1,786M;

Nyersolajkészletek: előrejelzés -2,000M; előző -2,392M;

Benzinkészletek: előrejelzés -1.000M; előző -1.236M;

