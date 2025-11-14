Reggeli összefoglaló (14.11.2025)

Az ázsiai-csendes-óceáni térségben negatív hangulatban zajlik a kereskedés a tegnapi Wall Street-i eladást követően. A kínai indexek 1,50-1,80% körüli csökkenést mutatnak, a dél-koreai KOSPI több mint 3,00%-ot veszít, a japán JP225 pedig 1,75%-ot esik.

A leggyengébb deviza a nap első felében a brit font, amely a jövedelemadó-emelés felfüggesztése után esik.

Keir Starmer miniszterelnök és Rachel Reeves pénzügyminiszter a november 26-ra tervezett költségvetés előtt elvetette a jövedelemadó emelésének tervét, így mintegy 30 milliárd font költségvetési lyuk keletkezett.

A másik oldalon a legerősebb devizák közé tartozik az új-zélandi dollár.

Az októberi PMI 51,4-re emelkedett (50,1-ről), és az RBNZ megerősítette a jelzáloghitelek értékarányos kamatlábának (LVR) december 1-jétől történő enyhítését.

A WTI nyersolaj 1,40%-ot erősödött az orosz terminál elleni ukrán támadás után. Egy dróncsapás megrongálta a Novorosszijszk kikötő olajterminálját, amely naponta mintegy 2,2 millió hordót kezel.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő arról számolt be, hogy előrelépés történt a Svájcból származó importra kivetett vámok csökkentése felé, ami Trump elnök jóváhagyására vár.

A The New York Times beszámolója szerint a kormányzat célzott vámmentességeket készít elő az élelmiszer-infláció enyhítésére. Ez része a kormánynak a megélhetési költségek csökkentésére irányuló erőfeszítéseinek.

Kínában az új lakások árai 0,45%-kal csökkentek h/h, a meglévő lakások árai pedig 0,66%-kal csökkentek h/h. A többéves csökkenés a fogyasztást sújtja. Az ipari termelés októberben 4,9%-kal nőtt é/é (az előrejelzések alatt), a kiskereskedelmi forgalom 2,9%-kal emelkedett, a befektetett eszközökbe történő beruházások 1,7%-kal csökkentek é/é, a munkanélküliség pedig 5,1%-on maradt.

A PBoC 2024 októbere óta a legmagasabb szinten határozta meg az USDCNY rögzítését.

Az USA és Dél-Korea közötti új megállapodás jelentős vámcsökkentést és nagy koreai beruházásokat tartalmaz. Szöul intézkedéseket jelentett be a won stabilizálására, miután 7 hónapja a legalacsonyabb szintre esett. A devizapiaci beavatkozással kapcsolatos spekulációkból nincs hiány.

Az Amazon és a Microsoft támogatta a Gain AI Act - az Nvidia fejlett chipjeinek Kínába történő exportját korlátozó szabályozást.

A kriptopénzek piaca tovább esett, követve az általánosabb kockázati hangulatot és a negatív politikai szalagcímeket. A Bitcoin 2025 májusa óta a legalacsonyabb szintre, 96 000 USD körüli szintre esett.

