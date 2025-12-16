Gazdasági naptár: amerikai munkaerő-piaci adatok és előzetes PMI-jelentések 🔎

A mai makrogazdasági naptár meglehetősen zsúfolt. A nap első felében előzetes decemberi beszerzésimenedzser-indexek (PMI) érkeznek Európából. Az ünnepi időszak miatt az adatfelvételi időszak lerövidült, ezért az adatok a szokásosnál korábban jelennek meg. Ezt követően a piaci figyelem az Atlanti-óceánon túlra, az Amerikai Egyesült Államokra terelődik, ahol közzéteszik a novemberre vonatkozó, késve érkező mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatási adatokat (NFP), majd ezt a decemberi PMI-adatok követik. A nap részletes gazdasági naptára: 08:00, Egyesült Királyság – Munkaerőpiaci adatok októberre: Munkanélküliségi ráta: előző 5,0 %;

Foglalkoztatottság változása (háromhavi gördülő átlag): előző -22 ezer h/h;

Átlagkeresetek bónusz nélkül: előző 4,6 %;

Átlagkereseti index bónusszal együtt: előző 4,8 %; 09:15, Franciaország – Beszerzésimenedzser-indexek decemberre: Szolgáltatási beszerzésimenedzser-index (Franciaország): előző 51,4;

Feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (Franciaország): előző 47,8;

Kompozit beszerzésimenedzser-index (Franciaország): előző 50,4; 09:30, Németország – Beszerzésimenedzser-indexek decemberre: Szolgáltatási beszerzésimenedzser-index (Németország): előző 53,1;

Feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (Németország): előző 48,2;

Kompozit beszerzésimenedzser-index (Németország): előző 52,4; 10:00, Euróövezet – Beszerzésimenedzser-indexek decemberre: Szolgáltatási beszerzésimenedzser-index (euróövezet): előző 53,6;

Feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index (euróövezet): előző 49,6;

Kompozit beszerzésimenedzser-index (euróövezet): előző 52,8; 10:30, Egyesült Királyság – Beszerzésimenedzser-indexek decemberre: Szolgáltatási beszerzésimenedzser-index: előző 51,3;

Feldolgozóipari beszerzésimenedzser-index: előző 50,2;

Kompozit beszerzésimenedzser-index: előző 51,2; 11:00, Euróövezet – Külkereskedelmi adatok októberre: Külkereskedelmi mérleg: előző 19,4 milliárd euró; 14:30, Amerikai Egyesült Államok – Munkaerőpiaci adatok novemberre: Mezőgazdaságon kívüli új munkahelyek száma: előző 119 ezer;

Magánszektorbeli új munkahelyek száma: előző 97 ezer;

Gazdasági aktivitási ráta: előző 62,4 %;

Munkanélküliségi ráta: prognózis 4,4 %; előző 4,4 %;

Átlagos órabér: előző 0,2 % h/h; 14:30, Amerikai Egyesült Államok – Kiskereskedelmi forgalom októberre: Kiskereskedelmi forgalom: előző 4,26 % é/é;

Maginflációval korrigált kiskereskedelmi forgalom: prognózis 0,3 % h/h; előző 0,3 % h/h;

Kiskereskedelmi forgalom: prognózis 0,2 % h/h; előző 0,2 % h/h; 14:30, Amerikai Egyesült Államok – Építési engedélyek szeptemberre: prognózis 1,340 millió; előző 1,330 millió; 14:30, Amerikai Egyesült Államok – Lakásépítések megkezdése: prognózis 1,320 millió; előző 1,307 millió;

