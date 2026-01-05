Reggeli összefoglaló (05.01.2026)

A hétvégén Madurót egy katonai művelet keretében őrizetbe vették. Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok immár „teljes hozzáféréssel” rendelkezik a venezuelai erőforrásokhoz, és szeretné, ha az amerikai olajcégek visszatérnének az országba. A La Guaira kikötő infrastruktúrájában csak kisebb károkról számoltak be, miközben a PDVSA termelése érintetlen maradt.

Orosz és uniós tisztviselők figyelmeztetéseket adtak ki a szuverenitással kapcsolatban, és önmérsékletre szólítottak fel.

Az olajárak éles kilengéseket mutattak: a kezdeti eséseket sikerült ledolgozni, majd az árak ismét csökkenésbe fordultak. Az írás pillanatában az olaj 0,55%-kal alacsonyabban áll. A venezuelai ellátási zavarokkal kapcsolatos aggodalmak enyhültek, mivel a termelés és az export nagyrészt zavartalan maradt. Trump továbbá lehetséges lépéseket helyezett kilátásba Kolumbiával szemben, és megismételte Mexikóra vonatkozó figyelmeztetéseit a kartelltevékenységre hivatkozva. A piacok magasabb regionális kockázati prémiumot áraznak, ugyanakkor rövid távon korlátozott hatást várnak az olajpiacon, tekintettel Venezuela 1 millió hordó/nap alatti kitermelésére. Az eseménykockázat továbbra is nagymértékben a puccs utáni politikai stabilitástól függ.

A hétvégi geopolitikai bizonytalanság erősödése közepette a nemesfémek reagáltak a legérzékenyebben. Az arany több mint 2,05%-kal pattant vissza 4 420 USD/uncia szintre, ezt követte az ezüst ( +3,90% ), a palládium ( +2,20% ) és a platina ( +3,80% ) emelkedése.

A hétvégén OPEC+ találkozóra is sor került. A csoport megerősítette, hogy a termelési szinteket változatlanul hagyják, hangsúlyozva, hogy a piac a geopolitikai kockázatok ellenére is megfelelően ellátott. Nyolc olajtermelő megerősítette, hogy 2026 első negyedévére szünetet tartanak, a szezonálisan gyengébb keresletre és a „kiegyensúlyozott” piacra hivatkozva. Az összesen 1,65 millió hordó/napnyi önkéntes kitermeléscsökkentés továbbra is tartalékban marad, fokozatos visszaállítás lehetőségével.

Japán végleges feldolgozóipari PMI-je 50,0-ra emelkedett (november: 48,7 ), ezzel véget vetve az öt hónapja tartó zsugorodási időszaknak. Az új megrendelések csökkenése 19 hónapja a leglassabb ütemű volt, a kibocsátás pedig stabilizálódott. A foglalkoztatás zsinórban a negyedik hónapban nőtt, miközben az inputárak az április óta mért leggyorsabb ütemben emelkedtek.

Kína szolgáltatási PMI-je 52,0-ra csökkent, ami a lassulás negyedik egymást követő hónapját jelzi. Az exportkereslet gyengült, a munkahelyek leépítése folytatódott, ugyanakkor a 2026-ra vonatkozó várakozások javultak .

A japán jegybank (BoJ) elnöke, Ueda megerősítette, hogy készen állnak a kamatemelések folytatására, amennyiben a növekedés és az infláció az előrejelzéseknek megfelelően alakul. Növekszik a bizalom a bér–ár ciklus tartósságában, miközben a monetáris politika normalizálását fokozatosként írják le. Ennek ellenére a jen ma a gyengébb G10 devizák közé tartozik; az USD/JPY 0,21%-kal emelkedett.

A kriptopiac emelkedőben van: a Bitcoin ismét 90 000 USD fölé kapaszkodott — 1,00%-os emelkedéssel 92 400 USD-re —, míg az Ethereum 1,45%-kal erősödött 3 150 USD-re. A PwC mélyebb elköteleződést jelzett a kriptoszektor iránt, az Egyesült Államokban a GENIUS Act nyomán kialakuló egyértelműbb szabályozási környezet mellett.

