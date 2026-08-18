Gazdasági naptár: Az amerikai lakáspiac a befektetők figyelmének középpontjában (2026. augusztus 18.)

A keddi kereskedési nap kezdetét az emelkedő olajárak, a továbbra is gyengébb dollár és az Egyesült Államokból érkező további adatokra való várakozás jellemzi. A mai naptár nem túl sűrű, de több fontos amerikai adatot is tartalmaz a lakáspiacról és a nemzetközi kereskedelmi árakról. A legutóbbi gyengébb adatsor után a mai lakáspiaci jelentések megmutatják, hogy ezen a piacon is romlott-e a helyzet, figyelembe véve a magas inflációt és a kamatemelésekkel kapcsolatos aggodalmakat. A legfontosabb ázsiai adatok Az ausztrál Westpac fogyasztói bizalmi index 6,0% lett, ami erős visszapattanást jelent az előző időszakhoz képest.

Az Ausztrál Tartalékbank képviselői továbbra is szigorú hangnemet ütöttek meg, ami rövid távon támogatást nyújtott a helyi devizának az európai piacok nyitása előtt.

Az ázsiai piacokon megnövekedett eladási nyomás volt érezhető, ami késleltetett reakcióként jelentkezett a hétfői, Japán GDP-növekedési dinamikájáról szóló csalódást keltő adatokra. Makrogazdasági naptár 08:00 Egyesült Királyság – Munkanélküliségi ráta. Konszenzus: 4,8%. Előző érték: 4,9%.

11:00 Németország – ZEW-index augusztusra. Konszenzus: 30; előző érték: 26,3.

14:30 USA – Építési engedélyek. Konszenzus: 1,37 millió. Előző érték: 1,37 millió.

14:30 USA – Lakásépítések. Konszenzus: 1,35 millió. Előző érték: 1,42 millió.

14:30 USA – Importár-index. Konszenzus: 0,1%. Előző érték: 0,3%.

15:00 USA – Függőben lévő lakásértékesítések indexe. Konszenzus: 0,1%. Előző érték: -5,4%. A Wall Street és Európa legfontosabb vállalati gyorsjelentései: The Home Depot (piacnyitás előtt)

Amer Sports (piacnyitás előtt)

Keysight Technologies (piaczárás után)

Toll Brothers (piaczárás után) A mai figyelemre érdemes piacok: Ausztrál dollár (AUDUSD). Az ausztrál fogyasztói bizalom javulása támogatást nyújt a devizának, azonban az amerikai dollár délutáni esetleges erősödése jelentős eladási nyomást helyezhet erre a devizapárra. Érdemes figyelni a vegyes globális jelzésekre: az emelkedő rézárakra és a kínai gyengeségre.

Az ausztrál fogyasztói bizalom javulása támogatást nyújt a devizának, azonban az amerikai dollár délutáni esetleges erősödése jelentős eladási nyomást helyezhet erre a devizapárra. Érdemes figyelni a vegyes globális jelzésekre: az emelkedő rézárakra és a kínai gyengeségre. US Dollar Index (DXY). A lakáspiacról érkező adatok alapos elemzés tárgyát képezik majd abból a szempontból, hogy milyen hatással lehetnek a Federal Reserve jövőbeli döntéseire, ami rövid távú volatilitási impulzusokat generálhat. Közeledik a Jackson Hole-i gazdasági szimpózium is.

A lakáspiacról érkező adatok alapos elemzés tárgyát képezik majd abból a szempontból, hogy milyen hatással lehetnek a Federal Reserve jövőbeli döntéseire, ami rövid távú volatilitási impulzusokat generálhat. Közeledik a Jackson Hole-i gazdasági szimpózium is. Építőipari és ingatlanfejlesztési szektor. Az olyan iparági óriások negyedéves eredményeinek közzététele, mint a The Home Depot vagy a Toll Brothers, a lakásépítési engedélyekről szóló fontos makroadatokkal együtt nagyon erős árfolyammozgásokat okozhat ezen vállalatok részvényeiben a New York-i piac zárása után.



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