Gazdasági naptár: Az Egyesült Királyság kiskereskedelmi forgalma és a kanadai adatok a középpontban❗

A mai napot a Bank of Japan monetáris politikai döntése és sajtótájékoztatója, valamint az Egyesült Királyság, az euróövezet és Kanada kulcsfontosságú gazdasági adatainak közzététele határozza meg. A BOJ a széles körű várakozásoknak megfelelően változatlanul 0,25%-on tartotta rövid távú kamatlábát, fenntartva a monetáris szigorítással kapcsolatos óvatos megközelítését. A befektetők szorosan figyelik Kazuo Ueda kormányzó sajtótájékoztatóját, hogy a jövőbeni politikai irányvonalra vonatkozó utalásokat találjanak. Emellett az Egyesült Királyság kiskereskedelmi forgalmi adatai, az eurózóna inflációs adatai és a kanadai gazdasági mutatók betekintést nyújtanak a világgazdaság állapotába. A nap folyamán több központi banki beszéd is további kontextust adhat a közelmúltbeli politikai döntésekhez és a jövőbeli kilátásokhoz.

Részletes makronaptár:

08:00 – Egyesült Királyság, augusztusi kiskereskedelmi értékesítési adatok:

Kiskereskedelmi forgalom é/é: 1,3% (előrejelzés) vs. 1,4% (előző)

Kiskereskedelmi forgalom h/h: 0,4% (előrejelzés) vs. 0,5% (előző)

Mag kiskereskedelmi forgalom h/h: 0,5% (előrejelzés) vs. 0,7% (előző)

Mag kiskereskedelmi forgalom é/é: 1,1% (előrejelzés) vs. 1,4% (előző)

08:00 – Németország, augusztusi PPI adatok:

PPI é/é: -1,0% (előrejelzés) vs -0,8% (előző)

PPI h/h: 0,0% (előrejelzés) vs. 0,2% (előző)

08:45 – Franciaország, üzleti klíma összességében: 98 (előrejelzés) vs. 97 (előző)

10:00 – Eurózóna, szeptemberi fogyasztói bizalmi gyorsjelentés: -13,2 (előrejelzés) vs -13,5 (előző)

13:30 – Kanada, gazdasági adatok:

Mag kiskereskedelmi forgalom h/h: 0,3% (előrejelzés) vs 0,3% (előző)

Kiskereskedelmi forgalom h/h: 0,6% (előrejelzés) vs -0,3% (előző)

CPI h/h: 1,0% (előrejelzés) vs 0,6% (előző)

CPI é/é: 2,6% (előrejelzés) vs 2,5% (előző)

20:30 – USA, CFTC Spekulatív nettó pozíciók

Központi bankárok beszédei