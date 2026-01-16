Gazdasági naptár: Az európai infláció és az amerikai feldolgozóipar a reflektorfényben 📌

Ma a piac figyelmének középpontjában elsősorban az inflációs és ipari termelési adatok állnak a világ vezető gazdaságaiból.

Németországban és Olaszországban a végleges fogyasztói inflációs adatok jelennek meg, amelyek iránymutatást adhatnak az euróövezeti monetáris politikához, és formálhatják a befektetők Európai Központi Bankkal kapcsolatos várakozásait. Az Egyesült Államokban az ipari termelési és lakáspiaci adatok kerülnek fókuszba, amelyek képet adnak a gazdaság erejéről és a lehetséges inflációs nyomásról.

Emellett a piac élénken figyeli az olajszektor eseményeit is, mivel ezek hatással vannak mind az árupiaci árakra, mind a teljes energiaszektor hangulatára. Az adatok kimenetele jelentős befolyással lehet az aktuális piaci hangulatra és a vezető jegybankok globális lépéseivel kapcsolatos várakozásokra. 08:00 Németország – Végleges fogyasztói infláció (december) CPI (h/h): tény 0,0% (várakozás 0,0%, előző -0,2%)

HICP (h/h): tény 0,2% (várakozás 0,2%, előző -0,5%)

CPI (é/é): tény 1,8% (várakozás 1,8%, előző 2,3%)

HICP (é/é): tény 2,0% (várakozás 2,0%, előző 2,6%) 10:00 Olaszország – Végleges fogyasztói infláció (december) CPI (h/h): várakozás 0,2% (előző -0,2%)

CPI (é/é): várakozás 1,2% (előző 1,1%) 11:00 Egyesült Királyság – Nyilvános beszéd Andrew Bailey, a BoE elnöke részéről 14:00 Lengyelország – Maginflációs mutatók (december) Infláció szabályozott árak nélkül (é/é): előző 2%

Infláció a legvolatilisebb árak nélkül (é/é): előző 3,1%

Infláció élelmiszer- és energiaárak nélkül (é/é): várakozás 2,8%, előző 2,7%

15%-os csonkolt átlag (é/é): előző 2,4% 14:00 Lengyelország – Monetáris Tanács ülésének jegyzőkönyve (december) 14:15 Kanada – Lakásépítések (december) Várakozás 255 ezer (előző 254,1 ezer) 15:15 USA – Ipari termelés (december) Ipari termelés (h/h): várakozás 0,1% (előző 0,2%)

Kapacitáskihasználtság: várakozás 76% (előző 76%)

Ipari termelés (é/é): előző 2,5% 16:00 USA – NAHB lakáspiaci index (január) Várakozás 40 (előző 39) 16:30 Ausztrália – Conference Board vezető gazdasági index (november) Előző 0,3% 17:00 USA – Nyilvános beszéd Michelle Bowman Fed-kormányzó részéről 19:00 USA – Aktív olajfúró tornyok száma (heti) Várakozás 407 (előző 409) 21:30 USA – Nyilvános beszéd Philip Jefferson Fed-kormányzó részéről Vállalati gyorsjelentések – piacnyitás előtt PNC Financial Services Group

M&T Bank Corporation

State Street Corporation

