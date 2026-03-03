Gazdasági naptár: Eurozóna

A mai makrogazdasági naptár rendkívül szűkös, és az euróövezet februári előzetes inflációs adatán kívül nem várható jelentősebb publikáció. A befektetők figyelme elsősorban az energiahordozók – főként az olaj – piacára, valamint a közel-keleti konfliktus fejleményeire irányul. Az amerikai kereskedési szakasz előtt a jelentős amerikai barkács- és lakberendezési kiskereskedelmi vállalat, a Target (TGT.US) teszi közzé gyorsjelentését. Az alábbiakban a mai naptár (időpontok pozsonyi idő szerint, CET/CEST): Makrogazdasági naptár 10:00 – Euróövezet: Előzetes februári CPI Fő CPI: 1,7% év/év várakozás vs. 1,7% év/év előző

Maginfláció (Core CPI): 2,2% év/év várakozás vs. 1,7% év/év előző Euróövezet: Előzetes februári CPI hó/hó 0,5% hó/hó várakozás vs. -0,6% előző 21:30 – API heti nyersolajkészlet-adatok Jegybanki megszólalók 14:55 – John Williams (Fed)

15:30 – Elizabeth McCaul Kocher (EKB)

15:40 – Slejpen (EKB)

16:45 – Neel Kashkari (Fed) Az amerikai dollárindex határidős jegyzései (USDIDX) ma emelkednek, és közelítenek a 200 napos exponenciális mozgóátlag (piros vonal) teszteléséhez, amely szimbolikusan elválasztja a csökkenő trendet az emelkedő trendtől. Forrás: xStation5

