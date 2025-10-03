Gazdasági naptár: Az NFP közzététele kérdéses 🔎

Normál körülmények között a mai nap legfontosabb jelentése az amerikai munkaerő-piaci adatok - NFP - közzététele lenne. A hét elején kezdődött kormányzati leállás miatt azonban a kiadás most bizonytalan. A szeptemberi NFP-adatok valószínűleg késni fognak, bár tegnap a BLS bejelentette, hogy minden szükséges adatot összegyűjtött, vagyis a közzétételre még sor kerülhet. Ha az NFP-t elhalasztják, a piacok ma nagyobb figyelmet fognak fordítani a Fed tisztviselőinek, köztük Williams, Goolsbee, Miran, Logan és Jefferson beszédeire. A magán statisztikai cégektől is kapunk majd adatokat, nevezetesen a szeptemberi ISM és PMI jelentéseket. Részletes naptár: 09:15, Spanyolország – PMI adatok szeptemberre: HCOB Spanyolország Szolgáltatási PMI: előrejelzés 53,3; előző 53,2; 09:45, Olaszország – PMI adatok szeptemberre: HCOB Olaszország Összetett PMI: előző 51,7;

HCOB Olaszország Szolgáltatási PMI: előrejelzés 51,5; előző 51,5; 09:50, Franciaország – Szeptemberi PMI adatok: HCOB Franciaország Szolgáltatási PMI: előrejelzés 48,9; előző 49,8;

HCOB Franciaország Összetett PMI: előrejelzés 48,4; előző 49,8; 09:55, Németország – PMI adatok szeptemberre: HCOB Németország Szolgáltatási PMI: előrejelzés 52,5; előző 49,3;

HCOB Németország Összetett PMI: előrejelzés 52,4; előző 50,5; 10:00, Eurózóna – Szeptemberi PMI adatok: HCOB Eurozóna Összetett PMI: előrejelzés 51,2; előző 51,0;

HCOB Eurozóna Szolgáltatási PMI: előrejelzés 51,4; előző 50,5; 10:30, Egyesült Királyság – PMI adatok szeptemberre: S&P Global Services PMI: előrejelzés 51,9; előző 54,2;

S&P Global Composite PMI: előrejelzés 51,0; előző 53,5; 11:40, Eurózóna – Lagarde, az EKB elnöke beszédet tart 15:45, Egyesült Államok – PMI adatok szeptemberre: S&P Global Composite PMI: előrejelzés 53,6; előző 54,6;

S&P Global Services PMI: előrejelzés 53,9; előző 54,5; 16:00, Egyesült Államok – Szeptemberi ISM adatok: ISM nem feldolgozóipari PMI: előrejelzés 51,8; előző 52,0;

ISM nem feldolgozóipari új megrendelések: előző 56,0;

ISM nem feldolgozóipari foglalkoztatás: előző 46,5;

ISM nem feldolgozóipari üzleti tevékenység: előrejelzés 51,8; előző 55,0;

ISM Nem feldolgozóipari árak: előző 69,2;

