Reggeli összefoglaló (10.02.2026)

A részvények továbbra is emelkedő pályán vannak: a globális részvényindexek folytatták emelkedésüket, az MSCI All Country World Index index körülbelül 0,2%-kal emelkedett, és új rekordot ért el. Ázsia erőteljesebb lendületet adott, körülbelül 1,3%-kal emelkedett, és szintén minden idők legmagasabb szintje felé tart. Az amerikai és európai részvényindex- határidős ügyletek változatlanok, míg az S&P 500 az előző kereskedési napot a helyi csúcsok közelében zárta. Az amerikai részvények emelkedtek, de a piac még mindig nem tűnik „teljesen meggyőzőnek”.

Növekedési motor: a technológia visszatért: az amerikai technológiai részvények fellendülése enyhítette a nyomást, miután a közelmúltban aggodalmak merültek fel az AI-kiadások „túlfűtöttségével” kapcsolatban. Ázsiában a technológiai cégek adták meg az alaphangot, kiemelkedő teljesítményt nyújtott például a SoftBank, amelynek érdekeltsége van az OpenAI-ban és az Oracle-ben. A kockázati étvágy ismét a vásárlók felé billen.

Devizapiac: a jüan erősödött, a dollár stagnál: a CNY 2023 májusa óta nem látott magasságba emelkedett, miután hírek szerint Kína arra ösztönözte a bankokat, hogy csökkentsék az amerikai kincstárjegyek arányát. A DXY (USDIDX) ma konszolidálódik, egyértelmű irány nélkül.

Fémek: az aranyban profitrealizálás tapasztalható: két emelkedő kereskedési nap után az arany visszahúzódott, ami egy magasabb volatilitású piacon klasszikus profitrealizálásnak számít. A piac még mindig próbál stabil alapot építeni a korábbi éles esés után. Hasonló mozgás figyelhető meg az ezüst, a platina és a palládium esetében is.

JPY: mérsékelt erősödés a hétvégi politikai események után: Takaichi miniszterelnök nagy horderejű választási győzelme után a jen körülbelül 0,4%-ot erősödött, és továbbra is 155 jen/dollár árfolyamon kereskedik. A legfontosabb kérdés most az, hogy ez tartósabb trenddé válik-e, vagy egyszeri reakcióként elhalványul.

Kriptovaluták: lehűlés az erős szintek után: A bitcoin hétfőn 70 000 dollár alá esett, és eddig nem sikerült visszaszereznie ezt a szintet, ami összhangban áll a meredek mozgások utáni óvatosabb kockázati hozzáállással. Az ethereum 2000 dollár közelében kereskedik. A legutóbbi visszaesés után a BitMine Immersion és Strategy kriptovaluta-befektetési eszközök további kínálatot vettek fel, mintegy 80 millió dollár értékben vásárolva ETH-t, illetve BTC-t.

Trump–Xi csúcstalálkozó április elején és a Fed kommentárja: a Fehér Ház nem erősítette meg az Axios által közzétett első jelentéseket. A Fed Miran megjegyezte, hogy a vámok idővel lehetővé tehetik a kamatlábak csökkentését, és jelenleg nem jelentősek az infláció szempontjából. Eközben a Fed Bostic szerint a legutóbbi gyenge munkaerő-piaci adatok óvatosságra intik a központi bank döntéshozatali folyamatát. US100 (H1 intervallum) A Nasdaq 100 határidős index (US100) technikai grafikonját tekintve az index még nem érte el az óránkénti trendvonalat. A 25 550-es szintet mind ez a trendvonal, mind a legutóbbi emelkedő impulzus 61,8%-os Fibonacci-visszatérése erősíti, amely az indexet a rekordmagasságok közeléből visszahúzta. Ez a terület potenciálisan a legerősebb ellenállás zónájaként működhet. Másrészt a 25 000 körüli 38,2%-os Fibonacci-visszatérés, amelyet a korábbi árreakciók is alátámasztanak, potenciálisan fontos támaszszintként tűnik ki. Forrás: xStation5

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.