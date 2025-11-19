Gazdasági naptár: Az Nvidia és a Fed jegyzőkönyvei a reflektorfényben

Vegyes hangulatban a piacok az Nvidia eredményei előtt

A naptárat a FOMC jegyzőkönyve zárja

Az API tegnapi adatai az amerikai olajkészletek nagymértékű növekedésére utaltak; vajon az EIA adatai megerősítik ezt? A nemzetközi pénzügyi piacok szerdai ülése döntő fontosságú lehet a hét hátralévő részében, sőt, talán még tovább is meghatározó lehet az általános piaci hangulat szempontjából, mivel ma az Nvidia negyedéves jelentését és a FOMC legutóbbi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyvét láthatjuk. Egy olyan időszakban, amikor a részvénypiacot a visszalépések uralják, és az indexeket fontos pszichológiai támaszszintekhez szorítják, az Nvidia eredményei meghatározhatják, hogy jogosak-e a befektetők kételyei az AI-szektorral kapcsolatban, vagy a vállalat erős teljesítménye képes lesz-e a piacokat a felszínen tartani. A FOMC jegyzőkönyvek esetében némileg más a helyzet, mivel azok valószínűleg nem változtatják meg a Fed decemberi szüneteltetésére vonatkozó jelenlegi várakozásokat, de így is fontos betekintést nyújthatnak az amerikai jegybankárok hangulatába. Európában a figyelem az Egyesült Királyság és az euróövezet inflációs adataira összpontosul majd. A nap legfontosabb makrogazdasági adatai: 08:00, Egyesült Királyság – Októberi inflációs adatok: Mag CPI: előrejelzés: 3,4% é/é; előző 3,5% é/é;

Kiskereskedelmi árindex (RPI): előrejelzés 4,3% é/é; előző 4,5% é/é;

Mag CPI: előrejelzés 0,4% h/h; előző 0,0% h/h;

CPI index: előrejelzés 3,5% é/é; korábban 3,8% é/é; 09:00, Eurózóna – Európai Központi Bank ülése a monetáris politikáról. 11:00, Eurózóna – Októberi inflációs adatok: HICP index, energia és élelmiszer nélkül: előrejelzés 2,4% é/é; korábban 2,4% é/é;

Mag fogyasztói árindex: előrejelzés 2,4% é/é; előzőleg 2,4% é/é;

Mag CPI: előrejelzés 0,3% h/h; előző 0,1% h/h;

CPI index: előrejelzés 2,1% é/é; korábban 2,2% é/é;

CPI index: előrejelzés 0,2% h/h; előző 0,1% h/h;

CPI dohánytermékek nélkül: korábban 0,1% h/h;

CPI dohánytermékek nélkül: korábban 2,2% é/é;

HICP index, energia és élelmiszer nélkül: előrejelzés 0,2% h/h; előző 0,1% h/h; 16:30, Egyesült Államok – EIA-jelentés: Nyersolajkészletek: előrejelzés -1,900M; előző 6,413M;

Finomítók által feldolgozott nyersolaj - EIA adat: korábban 0,717M;

Nyersolajimport: korábban 0,849M;

Nyersolajkészletek Cushingban: korábban -0,346M;

Desztillált üzemanyagok termelése: korábban 0,319M;

Heti desztillátumárak az EIA szerint: korábban -0,637M;

Benzintermelés: korábban 0,102M;

Benzinkészletek: korábban -0,945M;

Heti finomítói kihasználtság - EIA adatok (heti adatok): korábban 3,4%; 20:00, Egyesült Államok – Williams FOMC-tag beszéde 20:00, Egyesült Államok – FOMC ülés jegyzőkönyvei

