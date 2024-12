Gazdasági naptár: BoE, Norges Bank és Riksbank döntések a fókuszban 🏛️

A határidős ügyletek alacsonyabb nyitást jeleznek

A japán jen 1%-ot veszít az USD-vel szemben Ueda kommentárja után

A nap folyamán a befektetők figyelme más központi bankok döntései felé fordul majd

A csütörtöki kereskedés kezdete a nemzetközi piacokon viszonylag viharos jelleget ölt, miután tegnap a Fed hawkish fordulatot hajtott végre, ma pedig a BoJ elnöke, Ueda jelezte, hogy a következő kamatemelésekre Japánban jövő év márciusáig/áprilisáig kell várnunk.

Ma a befektetők figyelme továbbra is a jegybankok döntései felé fordul, hiszen a nap végére több jegybank, nevezetesen a Bank of England, a Norges Bank és a Riksbank döntését is megismerhetjük. Ezen kívül megtudjuk az USA harmadik negyedéves GDP-adatait, a lengyel munkaerőpiac adatait és az amerikai földgázkészletekre vonatkozó adatokat.

Részletes naptár:

09:30, Svédország – Riksbank-határozat. Előrejelzés: 2,5% (2,75%-ról lefelé)

10:00, Norvégia – A Norges Bank határozata. Előrejelzés: 4,5% (fenntartva)

10:30, Lengyelország – Éves béradatok. Előrejelzés: 10% (10,2%-ról lefelé)

13:00, Nagy-Britannia – BoE-határozat. Előrejelzés: 4,75% (fenntartva)

14:30, USA – A harmadik negyedév GDP adatai. Előrejelzés: 2,8% (éves szinten, 3%-ról lefelé).

14:30, Cseh Köztársaság – CNB-határozat. Előrejelzés: 4% (fenntartva)

14:30, USA – Munkanélküli segélykérelmek. Előrejelzés: 230 ezer (242 ezer-ről lefelé)

16:30, USA – Földgázkészletek. Előrejelzés: -123 bcf (-190 bcf-ről felfelé)