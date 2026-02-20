Gazdasági naptár: európai PMI-k, valamint amerikai PCE-, GDP- és PMI-adatok 🗽

Míg a hét első fele viszonylag nyugodt volt, a mai makrogazdasági naptár rendkívül zsúfolt, mind Európában, mind az Egyesült Államokban. A piacok először a főbb európai gazdaságok PMI-adatait dolgozzák fel, majd a figyelem gyorsan az amerikai PCE inflációra és GDP-adatokra irányul. A kereskedési nap későbbi szakaszában érkeznek az amerikai PMI-k, valamint a University of Michigan fogyasztói hangulatindexe is. Makronaptár (magyar idő szerint) 08:30 – Németország PMI (szolgáltatóipar és feldolgozóipar)

09:00 – Euróövezet PMI (szolgáltatóipar és feldolgozóipar)

09:30 – Egyesült Királyság PMI (szolgáltatóipar és feldolgozóipar) 13:30 – Kanada: kiskereskedelmi értékesítés, PPI és PCE

13:30 – USA: PCE infláció

13:30 – USA: GDP-adatok 14:45 – USA: PMI (szolgáltatóipar és feldolgozóipar) 15:00 – USA: fogyasztói hangulat és inflációs várakozások (University of Michigan)

15:00 – USA: új lakásértékesítések

15:00 – USA: a Supreme Court of the United States döntése a vámintézkedésekről (előzetes időpont) Jegybanki megszólalók 14:45 – Bostic (Federal Reserve)

17:45 – Logan (Federal Reserve) EUR/USD (D1 idősík) Az EUR/USD ma tovább folytatja a gyengülést, miközben a trendet meghatározó 200 napos EMA200 mozgóátlag 1,165 környékén húzódik. Ez a szint az elmúlt időszakban három alkalommal is támaszként funkcionált – kétszer 2025 novemberében, egyszer pedig idén januárban Forrás: xStation5

