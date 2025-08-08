Gazdasági naptár: Kanadai munkaerőpiaci adatok 📈🔎

A mai makrogazdasági naptár egy kimerítő és eseménydús hetet követően kivételesen könnyűnek ígérkezik. Az egyetlen említésre méltó közlemény a kanadai munkaerő-piaci jelentés, bár várhatóan nem lesz jelentős hatása a globális pénzügyi piacokra. A nap folyamán Alberto Musalem, a Federal Reserve Bank of St. Louis elnöke beszédet tart „Pénzügyi jólét a Mississippi-deltában” címmel: Beszélgetés a bankokról, hitelekről és kisvállalkozásokról" címmel. Nem valószínű, hogy a Fed tisztviselője érdemi betekintést nyújt majd a monetáris politikával kapcsolatos kilátásaiba. Kezdjen befektetni még ma, vagy próbálja ki ingyenes demónkat SZÁMLANYITÁS Mobil app letöltése Mobil app letöltése Részletes napi naptár: 07:30, Franciaország – Foglalkoztatási adatok: Tényleges 7,5%; előrejelzés 7,5%; előző 7,5%; 13:15, Egyesült Királyság – A BoE MPC tagja, Pill beszél 14:30, Kanada – Júliusi foglalkoztatási adatok: Munkanélküliségi ráta: előrejelzés 7,0%; előző 6,9%;

Részvételi arány: előző 65,4%;

Teljes foglalkoztatottság változása: előző 13,5K;

Részmunkaidős foglalkoztatás változása: előző 69,5K;

Átlagos órabér Állandó alkalmazott: előző 3,2%;

Foglalkoztatás változása: előrejelzés 15,3K; előző 83,1K; 19:00, Egyesült Államok – EIA adatok: Baker Hughes Oil Rig Count: előrejelzés 410; előző 410

