Gazdasági naptár: minden szem a Fedre szegeződik, Powell megnyugtatja a piacokat? 📌📄

A hét legfontosabb eseménye kétségtelenül a ma 21:00 órakor kezdődő Fed-konferencia lesz. A befektetők a közelmúltbeli piaci eladást követően Powelltől remélnek támogatást.

Az amerikai részvénypiac továbbra is nyomás alatt van, az ötödik egymást követő heti csökkenés előtt áll. A befektetői hangulat továbbra is törékeny, különösen a technológiai szektorban, amely továbbra is küzd. A főbb aggodalmak közé tartoznak Trump vámjai, a politikai bizonytalanság, a gazdasági lassulás jelei és a félelmek, hogy a mesterséges intelligencia által vezérelt rally veszíthet lendületéből. Emellett a német költségvetési politika közelmúltbeli fejleményei némi tőkeforgatást eredményezhetnek az európai piacok felé.

Mindezek fényében a Federal Reserve kénytelen lesz monetáris politikai döntéseket hozni. Bár kamatcsökkentés még nincs napirenden, a befektetők szorosan figyelemmel fogják kísérni a Fed előrejelzéseit, hogy felmérjék, hogyan látják a döntéshozók a következő hónapokat.

A Fed valószínűleg fenntartja óvatos álláspontját, mivel a vámokkal és azok inflációra gyakorolt hatásával kapcsolatos bizonytalanság továbbra is fennáll. A központi bank talán addig várhat előrejelzéseinek kiigazításával, amíg nem lesz több egyértelműség Trump április elején életbe lépő kereskedelempolitikájával kapcsolatban.

Részletes naptár:

11:00, Eurózóna – Februári inflációs adatok:

CPI: 0,5% h/h, előző -0,3% h/h;

CPI: előrejelzés 2,4% é/é; előző 2,5% é/é;

Mag CPI: előrejelzés 0,6% h/h; előző -0,9% h/h;

Mag CPI: előrejelzés 2,6% é/é; előző 2,7% é/é;

13:00, Eurózóna – De Guindos, EKB

14:00, Eurózóna – Elderson, EKB

14:30, Egyesült Államok – EIA adatok:

Benzinkészletek: előrejelzés -2.000M; előző -5.737M;

EIA heti desztillátum készletek: előrejelzés 0,180M; előző -1,559M;

Nyersolaj készletek: előrejelzés 0,800M; előző 1,448M;

19:00, Egyesült Államok – FOMC nyilatkozat

19:00, Egyesült Államok – Fed decemberi kamatdöntés: