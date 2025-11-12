Bővebben
A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 71%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.

A CFD összetett eszköz, és a tőkeáttétel miatt a hirtelen veszteség jelentős kockázatával jár. Ennél a szolgáltatónál a lakossági befektetői számlák 71%-án veszteség keletkezik a CFD-kereskedés során. Fontolja meg, hogy érti-e a CFD-k működését és hogy megengedheti-e magának a veszteség magas kockázatát.

A lakossági CFD-számlák 71%-án veszteség keletkezik.

9:27 · 2025. november 12.

Gazdasági naptár: Minden szem a szövetségi kormány finanszírozásáról szóló törvény szavazására irányul (2025.11.12.)

Legfontosabb tudnivalók
EUR/USD
Forex
-
-
EU50
Index CFD
-
-
US500
Index CFD
-
-
Legfontosabb tudnivalók
  • Az amerikai képviselőház szavazni fog arról a szenátusi törvényjavaslatról, amely 2026. január végéig biztosítaná a szövetségi ügynökségek finanszírozását, és ezzel véget vethetne a rekordhosszú kormányzati leállásnak.
  • A Fed és az EKB tagjainak kommentárjai lesznek az EUR/USD fő mozgatórugói.
  • Az OPEC és az API jelentései várhatóan fokozzák az olajpiaci volatilitást.

A mai szeánsz várhatóan csendes lesz a fontosabb makrogazdasági közlemények tekintetében, a befektetők figyelme az amerikai képviselőháznak a szenátus által elfogadott szövetségi kiadási törvényjavaslatról szóló szavazására összpontosul, amely véget vethet a több mint 40 napos kormányzati leállásnak. Sok demokrata máris ígéretet tett a törvényjavaslat blokkolására, mivel az egészségügyi reform decemberi „újratárgyalásának” ígérete nem elegendő. Az első szavazás várhatóan este 9 óra körül kezdődik.

Makroszempontból a legfontosabb események a Fed és az EKB tagjainak beszédei lesznek, amelyek különösen fontosak az EUR/USD volatilitása szempontjából. Az Egyesült Államokban lassan felélednek a decemberi kamatcsökkentésre vonatkozó várakozások, mivel a legutóbbi ADP-adatok szerint az elmúlt négy hétben heti átlagban mintegy 11 ezerrel csökkent a munkahelyek száma. Az olajpiac szempontjából kulcsfontosságú esemény lesz az OPEC-jelentés közzététele és az API adatai az amerikai nyersolajkészletekről.

A Wall Street-en a Cisco Systems, a Tencent Music Entertainment és a Circle Internet pénzügyi eredményeit teszik közzé, míg Európában már megjelentek a Bayer és az Infineon jelentései.

Gazdasági naptár:

08:00 – Németország: Októberi inflációs adatok:

  • HICP é/é: tényleges 2,3%; előrejelzés 2,3%; előző 2,4%.
  • HICP h/h: tényleges 0,3%; előrejelzés 0,3%; előző 0,2%.
  • CPI é/é: tényleges 2,3%; előrejelzés 2,3%; előző 2,4%
  • CPI h/h: tényleges 0,3%; előrejelzés 0,3%; előző 0,2%

09:30 – Kína: Októberi teljes szociális finanszírozás

  • előrejelzés: 1,230.0B; előző 3,530.0B

09:30 – Kína: Új hitelek (október)

  • előrejelzés 460,0B; előző 1,290,0B

09:30 – Kína: Kintlévőségek növekedése (é/é)

  • előrejelzés 6,6%; előző 6,6%

11:00 – Eurózóna: Eurogroup ülés

13:00 – USA: OPEC havi jelentése

14:30 – Kanada: Szeptemberi lakásépítési és építési adatok

  • Építési engedélyek: előrejelzés +0,8% h/h; előző -1,2% h/h

22:30 – USA: EIA-jelentés

  • API nyersolajkészletek: előző +6,500 M

 

2025. november 14., 9:37

A nap chartja: OIL.WTI (14.11.2025)
2025. november 14., 9:27

BREAKING: A francia és a spanyol infláció is megfelelt a várakozásoknak 📌
2025. november 14., 8:35

Gazdasági naptár: Az euróövezet GDP-je és további FOMC-tagok beszédei 🎙️
2025. november 14., 8:04

Reggeli összefoglaló (14.11.2025)

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.

Csatlakozzon az XTB Csoport több mint 2 000 000 ügyfeléhez a világ minden tájáról.

Kezdjen el kereskedni Töltse le az alkalmazást Töltse le az alkalmazást