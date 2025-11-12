Gazdasági naptár: Minden szem a szövetségi kormány finanszírozásáról szóló törvény szavazására irányul (2025.11.12.)

Legfontosabb tudnivalók Az amerikai képviselőház szavazni fog arról a szenátusi törvényjavaslatról, amely 2026. január végéig biztosítaná a szövetségi ügynökségek finanszírozását, és ezzel véget vethetne a rekordhosszú kormányzati leállásnak.

A Fed és az EKB tagjainak kommentárjai lesznek az EUR/USD fő mozgatórugói.

Az OPEC és az API jelentései várhatóan fokozzák az olajpiaci volatilitást.

A mai szeánsz várhatóan csendes lesz a fontosabb makrogazdasági közlemények tekintetében, a befektetők figyelme az amerikai képviselőháznak a szenátus által elfogadott szövetségi kiadási törvényjavaslatról szóló szavazására összpontosul, amely véget vethet a több mint 40 napos kormányzati leállásnak. Sok demokrata máris ígéretet tett a törvényjavaslat blokkolására, mivel az egészségügyi reform decemberi „újratárgyalásának” ígérete nem elegendő. Az első szavazás várhatóan este 9 óra körül kezdődik. Makroszempontból a legfontosabb események a Fed és az EKB tagjainak beszédei lesznek, amelyek különösen fontosak az EUR/USD volatilitása szempontjából. Az Egyesült Államokban lassan felélednek a decemberi kamatcsökkentésre vonatkozó várakozások, mivel a legutóbbi ADP-adatok szerint az elmúlt négy hétben heti átlagban mintegy 11 ezerrel csökkent a munkahelyek száma. Az olajpiac szempontjából kulcsfontosságú esemény lesz az OPEC-jelentés közzététele és az API adatai az amerikai nyersolajkészletekről. A Wall Street-en a Cisco Systems, a Tencent Music Entertainment és a Circle Internet pénzügyi eredményeit teszik közzé, míg Európában már megjelentek a Bayer és az Infineon jelentései. Gazdasági naptár: 08:00 – Németország: Októberi inflációs adatok: HICP é/é: tényleges 2,3%; előrejelzés 2,3%; előző 2,4%.

HICP h/h: tényleges 0,3%; előrejelzés 0,3%; előző 0,2%.

CPI é/é: tényleges 2,3%; előrejelzés 2,3%; előző 2,4%

CPI h/h: tényleges 0,3%; előrejelzés 0,3%; előző 0,2% 09:30 – Kína: Októberi teljes szociális finanszírozás előrejelzés: 1,230.0B; előző 3,530.0B 09:30 – Kína: Új hitelek (október) előrejelzés 460,0B; előző 1,290,0B 09:30 – Kína: Kintlévőségek növekedése (é/é) előrejelzés 6,6%; előző 6,6% 11:00 – Eurózóna: Eurogroup ülés 13:00 – USA: OPEC havi jelentése 14:30 – Kanada: Szeptemberi lakásépítési és építési adatok Építési engedélyek: előrejelzés +0,8% h/h; előző -1,2% h/h 22:30 – USA: EIA-jelentés API nyersolajkészletek: előző +6,500 M

