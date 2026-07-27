Gazdasági naptár: Mire érdemes figyelni a héten❓ (2026. július 27.)

A piac a hét elején jelentős olajáreséssel indít, miután hírek érkeztek arról, hogy az Egyesült Államok és Irán leállította a támadásokat a Hormuzi-szoros térségében – ez a mai kereskedési nap legfontosabb mozgatórugója. A WTI olaj ára több mint 7%-kal, míg a Brent vasárnap mintegy 5%-kal esett vissza, eltávolodva a közel-keleti konfliktus nyomán elért kéthavi csúcsoktól.
Mi mozgatja ma a piacokat?
A hét elején egyértelműen a nyersanyagpiac áll a középpontban. A legnagyobb esést a WTI (-7,38%) és a Brent (-6,54%) mutatja, miközben a földgáz (NATGAS) közel 4%-kal gyengül.
A nyertes oldalon az ezüst (+2,57%), a US100 (+1,41%) és az EU50 (+1,36%) állnak, ami arra utal, hogy a geopolitikai kockázatok enyhülésével ismét nő a kockázatvállalási hajlandóság.
A főbb európai részvényindexek is emelkednek a nyitásban:
- DE40: +1,32%
- SPA35: +1,25%
- ITA40: +1,20%
Az amerikai US500 +0,96%-os emelkedést mutat, míg Ázsiában a JP225 +1,31%, a CHN.cash pedig +1,33%-kal kereskedik magasabban.
Mai makrogazdasági adatok
- 10:00 – Németország: Ifo üzleti hangulatindex (július)
- 14:30 – USA: Tartós cikkek rendelésállománya (június)
A mai napon ezek jelentik a legfontosabb makrogazdasági publikációkat. A háttérben azonban továbbra is a geopolitikai és kereskedelmi fejlemények dominálnak. Pénteken a Trump-adminisztráció új, 10–12,5%-os, a Kereskedelmi Törvény 301. szakasza alapján kivetett vámokat vezetett be 60 kereskedelmi partnerrel szemben, ami ismét növeli a bizonytalanságot a globális piacokon.
A hét legfontosabb eseményei
Hétfő (július 27.)
- 10:00 – Németország: Ifo üzleti hangulatindex (július)
- 14:30 – USA: Tartós cikkek rendelésállománya (június)
Kedd (július 28.)
- 05:05 – Ausztrália: Az RBA jegybankelnökének beszéde
- 22:40 – USA: API nyersolajkészlet-jelentés
Szerda (július 29.)
- 03:30 – Ausztrália: II. negyedéves infláció (CPI)
- 16:30 – USA: EIA nyersolaj- és benzin-készletadatok
- 20:00 – USA: Fed kamatdöntés
- 20:30 – USA: FOMC sajtótájékoztató
Csütörtök (július 30.)
- 09:00 – Spanyolország: Júliusi infláció és II. negyedéves GDP
- 11:00 – Eurózóna: II. negyedéves GDP (éves és negyedéves)
- 13:00 – Egyesült Királyság: BoE kamatdöntés
- 14:00 – Németország: Júliusi infláció
- 14:30 – USA: II. negyedéves GDP (évesített), valamint júniusi PCE infláció
- 16:30 – USA: EIA földgázkészlet-adatok
Péntek (július 31.)
- 00:00 – Japán: BoJ kamatdöntés és sajtótájékoztató
- 01:50 – Japán: Júniusi ipari termelés és kiskereskedelmi forgalom
- 03:30 – Kína: CFLP feldolgozóipari és szolgáltatási PMI (július)
- 09:30 – Lengyelország: Júliusi infláció
- 11:00 – Eurózóna: Júliusi HICP és maginfláció (éves és havi adatok)
A hét legfontosabb eseménye szerdán 20:00-kor a Fed kamatdöntése, valamint Jerome Powell sajtótájékoztatója lesz. A piac jelenleg 35–40%-os esélyt áraz egy kamatemelésre, ami jelentős emelkedés a még júniusban várt körülbelül 10%-hoz képest. A változás hátterében elsősorban az olajárak megugrása és az inflációval kapcsolatos aggodalmak állnak.
Emellett rendkívül sűrű lesz a Magnificent Seven vállalatok gyorsjelentési szezonja is:
- Szerda (piaczárás után): Microsoft és Meta
- Csütörtök: Apple és Amazon
A Big Tech vállalatokon kívül a befektetők figyelme a Visa, a Samsung és az ExxonMobil gyorsjelentéseire is irányul majd.
Makrogazdasági szempontból a hét második fele is kiemelten fontos lesz:
- Csütörtök: az Egyesült Államok és az eurózóna második negyedéves GDP-adatai, a Bank of England kamatdöntése, valamint a német inflációs adatok.
- Péntek: a japán jegybank (BoJ) kamatdöntése, a kínai PMI-adatok, valamint a lengyel és az eurózónás júliusi inflációs adatok.
Forrás: XTB
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