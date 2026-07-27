Gazdasági naptár: Mire érdemes figyelni a héten❓ (2026. július 27.)

A piac a hét elején jelentős olajáreséssel indít, miután hírek érkeztek arról, hogy az Egyesült Államok és Irán leállította a támadásokat a Hormuzi-szoros térségében – ez a mai kereskedési nap legfontosabb mozgatórugója. A WTI olaj ára több mint 7%-kal, míg a Brent vasárnap mintegy 5%-kal esett vissza, eltávolodva a közel-keleti konfliktus nyomán elért kéthavi csúcsoktól.

Mi mozgatja ma a piacokat?

A hét elején egyértelműen a nyersanyagpiac áll a középpontban. A legnagyobb esést a WTI (-7,38%) és a Brent (-6,54%) mutatja, miközben a földgáz (NATGAS) közel 4%-kal gyengül.

A nyertes oldalon az ezüst (+2,57%), a US100 (+1,41%) és az EU50 (+1,36%) állnak, ami arra utal, hogy a geopolitikai kockázatok enyhülésével ismét nő a kockázatvállalási hajlandóság.

A főbb európai részvényindexek is emelkednek a nyitásban:

DE40: +1,32%

+1,32% SPA35: +1,25%

+1,25% ITA40: +1,20%

Az amerikai US500 +0,96%-os emelkedést mutat, míg Ázsiában a JP225 +1,31%, a CHN.cash pedig +1,33%-kal kereskedik magasabban.

Mai makrogazdasági adatok

10:00 – Németország: Ifo üzleti hangulatindex (július)

– Németország: (július) 14:30 – USA: Tartós cikkek rendelésállománya (június)

A mai napon ezek jelentik a legfontosabb makrogazdasági publikációkat. A háttérben azonban továbbra is a geopolitikai és kereskedelmi fejlemények dominálnak. Pénteken a Trump-adminisztráció új, 10–12,5%-os, a Kereskedelmi Törvény 301. szakasza alapján kivetett vámokat vezetett be 60 kereskedelmi partnerrel szemben, ami ismét növeli a bizonytalanságot a globális piacokon.

A hét legfontosabb eseményei

Hétfő (július 27.)

10:00 – Németország: Ifo üzleti hangulatindex (július)

14:30 – USA: Tartós cikkek rendelésállománya (június)

Kedd (július 28.)

05:05 – Ausztrália: Az RBA jegybankelnökének beszéde

22:40 – USA: API nyersolajkészlet-jelentés

Szerda (július 29.)

03:30 – Ausztrália: II. negyedéves infláció (CPI)

16:30 – USA: EIA nyersolaj- és benzin-készletadatok

20:00 – USA: Fed kamatdöntés

20:30 – USA: FOMC sajtótájékoztató

Csütörtök (július 30.)

09:00 – Spanyolország: Júliusi infláció és II. negyedéves GDP

11:00 – Eurózóna: II. negyedéves GDP (éves és negyedéves)

13:00 – Egyesült Királyság: BoE kamatdöntés

14:00 – Németország: Júliusi infláció

14:30 – USA: II. negyedéves GDP (évesített), valamint júniusi PCE infláció

16:30 – USA: EIA földgázkészlet-adatok

Péntek (július 31.)