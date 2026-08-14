Piaci összefoglaló: Az európai szoftvercégek részvényei a rekordmagasságok közelében tartják az indexeket. A dollár elveszti a héten elért nyereségét (2026. augusztus 14.)

Indexek és vállalatok A szélesebb európai piac ma egyelőre iránykereső: néhány erős ipari és technológiai vállalat jelentős emelkedése ellensúlyozza a piac többi részén látható kisebb visszaeséseket.

A Stoxx 50 határidős kontraktusai ( EU50 ) stagnálnak. A német DAX teljesít a legjobban ( DE40 : +0,3%), elsősorban az SAP részvényeinek emelkedésének köszönhetően, míg a svájci SMI lemaradó ( SUI20 : -0,6%), amelyet érzékenyen érint a gyógyszeripari szektorban tapasztalható profitrealizálás.

) stagnálnak. A német DAX teljesít a legjobban ( : +0,3%), elsősorban az SAP részvényeinek emelkedésének köszönhetően, míg a svájci SMI lemaradó ( : -0,6%), amelyet érzékenyen érint a gyógyszeripari szektorban tapasztalható profitrealizálás. Az európai IT-részvények pénteken jelentős emelkedést mutatnak ( SAP : +4,3%, Nemetschek : +8,8%, TeamViewer : +6,0%). A mozgást elsősorban a Workday felvásárlásával kapcsolatos Silver Lake-tárgyalásokról szóló Reuters-jelentések, valamint a technológiai szektor adósságának refinanszírozásával kapcsolatos befektetői aggodalmak enyhülése támogatja.

: +4,3%, : +8,8%, : +6,0%). A mozgást elsősorban a Workday felvásárlásával kapcsolatos Silver Lake-tárgyalásokról szóló Reuters-jelentések, valamint a technológiai szektor adósságának refinanszírozásával kapcsolatos befektetői aggodalmak enyhülése támogatja. A Workday részvényei közel 18%-kal ugrottak meg – ez 2012 óta a legerősebb napon belüli emelkedés –, miután hírek jelentek meg egy esetleges felvásárlásról. A hír a szektor más szereplőit, köztük a Salesforce-t, a HubSpotot és a Wix.comot is felfelé húzta. Forrás: XTB Research Gazdaság és geopolitika Az Eurostat előzetes becslése szerint a szezonálisan kiigazított GDP 0,4%-kal nőtt negyedéves alapon (+1,0% éves alapon) az euróövezetben , míg az egész EU-ban 0,5%-os negyedéves (+1,2%-os éves) növekedést mértek a második negyedévben. A növekedés így felgyorsult a gyenge első negyedévhez képest. A foglalkoztatás mindkét régióban mérsékelten, 0,1%-kal nőtt negyedéves alapon (+0,5% éves alapon) .

, míg az egész EU-ban mértek a második negyedévben. A növekedés így felgyorsult a gyenge első negyedévhez képest. A foglalkoztatás mindkét régióban mérsékelten, . A francia CPI-infláció 2,1%-ra emelkedett éves alapon 2026 júliusában , a júniusi 1,8%-ról, miközben havi alapon 0,6%-kal nőttek az árak. Az emelkedést elsősorban a szolgáltatások – többek között a közlekedés és a szálláshely-szolgáltatások –, valamint az energiaárak (+2,3% havi alapon) hajtották. Az árnyomást ugyanakkor mérsékelték a nyári leárazások, amelyek miatt a feldolgozott iparcikkek ára 2,0%-kal csökkent havi alapon.

, a júniusi 1,8%-ról, miközben havi alapon 0,6%-kal nőttek az árak. Az emelkedést elsősorban a szolgáltatások – többek között a közlekedés és a szálláshely-szolgáltatások –, valamint az energiaárak (+2,3% havi alapon) hajtották. Az árnyomást ugyanakkor mérsékelték a nyári leárazások, amelyek miatt a feldolgozott iparcikkek ára 2,0%-kal csökkent havi alapon. A német nagykereskedelmi árak 5,3%-kal emelkedtek éves alapon 2026 júliusában (+0,2% havi alapon). Az emelkedés fő hajtóerejét az Iránnal kapcsolatos geopolitikai feszültségek, valamint az ideiglenes üzemanyagadó-csökkentések lejárata jelentették. A kőolajtermékek ára 24,1%-kal nőtt éves alapon . A színesfémek ára szintén jelentősen, 27,8%-kal emelkedett , miközben az élő állatok (-18,5%) és a tejtermékek ára csökkent.

2026 júliusában (+0,2% havi alapon). Az emelkedés fő hajtóerejét az Iránnal kapcsolatos geopolitikai feszültségek, valamint az ideiglenes üzemanyagadó-csökkentések lejárata jelentették. A kőolajtermékek ára . A színesfémek ára szintén jelentősen, , miközben az élő állatok (-18,5%) és a tejtermékek ára csökkent. A Kpler adatai szerint augusztus 13-án 13 megerősített átkelést regisztráltak a Hormuzi-szoroson, ami 44%-os növekedést jelentett az előző naphoz képest. Kilenc hajó olyan útvonalakat használt, amelyeket Irán jelölt ki. A Bab al-Mandab-szorosban szintén élénkebb forgalmat mértek: összesen 29 átkelést, míg a Vörös-tengeren 18 hajó érkezett és 11 távozott. Devizák, nyersanyagok és energia A dollárindex ( USDIDX ) ma 0,3%-kal csökken , miután tegnap megpróbált kitörni egy kéthetes csúcsra. A legerősebben az új-zélandi dollár erősödik ( NZDUSD : +0,8%), részben korrigálva a tegnapi, inflációs várakozások csökkenése által kiváltott esést. Az EURUSD 0,35%-kal emelkedik , és 1,1570 körül jár.

) ma , miután tegnap megpróbált kitörni egy kéthetes csúcsra. A legerősebben az új-zélandi dollár erősödik ( : +0,8%), részben korrigálva a tegnapi, inflációs várakozások csökkenése által kiváltott esést. Az , és 1,1570 körül jár. A nemesfémek enyhén korrigálnak felfelé a tegnapi visszaesést követően. Az arany 0,3%-kal 4362 dollárra , míg az ezüst 0,8%-kal 64,95 dollárra emelkedik unciánként.

, míg az emelkedik unciánként. A Brent kőolaj határidős jegyzése (OIL) ledolgozta a kereskedés elején elért emelkedést, és jelenleg 87 dollár körül stagnál hordónként. Eközben a földgáz határidős jegyzése továbbra is emelkedik (NATGAS: +0,2%, NATGAS.EU: +0,5%).

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