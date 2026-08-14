A nap chartja: Spekulációk a gyorsabb kamatemelésekről Japánban — Megfordulhat-e az USDJPY trendje?

Az USDJPY ma enyhén lefelé mozdul, részben a gyengébb amerikai dollár miatt, miközben a jent a Reuters jelentései is támogathatják. A Bank of Japan gondolkodásához közel álló, névtelen források szerint a BoJ akár már 2026 szeptemberében kamatot emelhet. A jegybank állítólag azt is mérlegeli, hogy felgyorsítsa a monetáris szigorítás ütemét a közelmúltban jellemző, évi nagyjából két kamatemeléshez képest. A források szerint erre akár a szeptember 17–18-i ülésen is sor kerülhet, bár a BoJ nem kommentálta az értesüléseket. A jen szempontjából ez fontos változást jelenthet a narratívában, mivel a piacnak nemcsak egy újabb kamatemeléssel, hanem az azt követő lépések közötti idő lerövidülésének lehetőségével is számolnia kell.

A BoJ irányadó kamata jelenleg 1% , ami 31 éves csúcs, miután a jegybank júliusi ülésén változatlanul hagyta a kamatszintet.

, ami 31 éves csúcs, miután a jegybank júliusi ülésén változatlanul hagyta a kamatszintet. A piac jelenleg körülbelül 80%-os valószínűséget áraz egy szeptemberi kamatemelésre, miközben az 5 éves japán államkötvény hozama rekordmagasságba emelkedett.

áraz egy szeptemberi kamatemelésre, miközben az 5 éves japán államkötvény hozama rekordmagasságba emelkedett. A jen továbbra is a 160-as szint közelében mozog az amerikai dollárral szemben, annak ellenére, hogy júliusban közös japán–amerikai intervencióra került sor a devizapiacon.

Miért gyorsíthatja fel a BoJ a kamatemeléseket?

A gyorsabb monetáris szigorítás mellett szóló legfontosabb érv Japán egyre kellemetlenebbé váló inflációs helyzete. Az éves nagykereskedelmi infláció júliusban is körülbelül hároméves csúcsok közelében maradt, miközben a háztartások, vállalatok és közgazdászok inflációs várakozásai a 2%-os szinthez közelítenek vagy azt meghaladják.

Különösen fontos az árfolyam alakulása. A gyenge jen növeli az importált energia, nyersanyagok és egyéb termékek költségeit, ami az egész gazdaságban további inflációs nyomást okozhat. Júliusban a japán valuta mintegy 40 éves mélypontra gyengült, és az ezt követő erősödés sem volt elegendő ahhoz, hogy tartós trendfordulót eredményezzen. A magas olajárak mellett a gyenge jen egyre fontosabb tényezővé vált a BoJ inflációellenes küzdelmében.

A jegybank kommunikációjában is érzékelhető a változás. A júliusi ülés véleményösszefoglalója szerint a BoJ igazgatótanácsának egyes tagjai gyorsabb kamatemeléseket támogattak annak érdekében, hogy a monetáris politika ne maradjon le az infláció mögött. Kazuo Ueda kormányzó szintén jelezte, hogy a szigorítás üteme felgyorsítható, ha a pénzügyi kondíciók túlzottan támogatóvá válnak.

Mit jelenthetnek a gyorsabb kamatemelések a jen számára?

A jen szempontjából nem feltétlenül egyetlen szeptemberi kamatemelés a legfontosabb, hanem a teljes kamatpálya esetleges megváltozása. Japán éveken keresztül rendkívül alacsony hitelköltségeket tartott fenn, miközben az amerikai kamatok jelentősen magasabbak voltak. Ez növelte az olyan stratégiák vonzerejét, amelyek során a befektetők jenben vettek fel finanszírozást, majd magasabb hozamú eszközökbe fektettek.

Ha a BoJ az évi nagyjából két kamatemelésről gyakoribb szigorításra vált, a japán és külföldi eszközök közötti hozamkülönbség gyorsabban szűkülhet. A kötvénypiac már részben ezt a forgatókönyvet árazhatja: a Reuters jelentését követően a 2 éves japán államkötvény hozama, amely különösen érzékeny a BoJ kamatvárakozásaira, emelkedett, miközben az 5 éves hozam rekordmagasságot ért el.

A magasabb japán kamatok lehetősége azonban önmagában nem garantál tartós jen-erősödést. Az USDJPY alakulását az amerikai állampapírhozamok, a Federal Reserve politikája, az energiaárak és a dollár iránti globális kereslet is befolyásolja. A magas amerikai kötvényhozamok továbbra is relatív előnyt biztosítanak a dollárnak, miközben a magasabb olajárak kedvezőtlenek Japán számára, mint jelentős energiaimportőr számára.

Ez azt is megmagyarázza, hogy a júliusi közös japán–amerikai intervenció miért nem tudta tartósan megváltoztatni az árfolyam trendjét. Az intervenció rövid távon jelentősen módosíthatja a piaci dinamikát, önmagában azonban nehezen tudja felülírni a kamatkülönbözeteket és más makrogazdasági tényezőket. A jen hosszabb távú iránya szempontjából ezért az lehet a kulcskérdés, hogy egy esetleges szeptemberi kamatemelés egyszeri lépés lesz-e, vagy egy gyorsabb BoJ-szigorítási ciklus kezdete.

USDJPY chart (D1, H1)

A devizapár visszaszerezte az intervenció által kiváltott esés egy részét, amely önmagában nem jelent tartós mechanizmust a szabadpiaci erők alakítására. Az USDJPY továbbra is egy emelkedő árfolyamcsatornán belül mozog, és amíg 155 felett, valamint a 200 periódusú exponenciális mozgóátlag (EMA200, piros vonal, nagyjából 159 körül) felett marad, addig az alapforgatókönyv továbbra is a szélesebb emelkedő trend fennmaradása. Egy újabb, 156 felé történő visszaesés növelheti a trendforduló valószínűségét, és nem zárható ki, ha a BoJ érdemi változást hajt végre monetáris politikájában.

Forrás: xStation5

Az órás időkereten az USDJPY továbbra is egy rövid távú emelkedő csatornán belül mozog. Ha az árfolyam áttörné az alsó határt, az 1:1 arányú korrekciót indíthat el, és a devizapárt akár a 150-es szint felé is tolhatja.

Forrás: xStation5

A jen-jövőbeli ügyletek spekulatív pozícióinak grafikonja a legutóbbi intervenciókat követően egyértelmű változást mutat. A múlt pénteken közzétett adatok – amelyek az előző keddi állapotot tükrözik – azt mutatták, hogy a nettó rövid pozíciók helyett nettó hosszú pozíciók alakultak ki. A múltban az ilyen mértékű eltolódások általában további támaszt jelentettek a jen számára. A legfontosabb kérdés az, hogy mit fognak mutatni a legfrissebb pozícióadatok, amelyek a mostani keddre vonatkoznak, és amelyeket ma tesznek közzé.

Forrás: XTB Research