Gazdasági naptár: Negyedévzáró nap Európában

Ma van a negyedév utolsó napja, ami potenciálisan fokozott piaci volatilitásra utal. A hónap végéhez közeledve előzetes makrogazdasági adatok tömkelege várható, amelyek elsősorban Európára koncentrálódnak, de délután az Egyesült Államokban is kulcsfontosságú adatok jelennek meg. Figyelemre méltó, hogy egy ideig ezek lehetnek az utolsó amerikai adatok, mivel fennáll a kormányzat leállásának jelentős kockázata, ami azt jelentheti, hogy a kulcsfontosságú NFP foglalkoztatási jelentés nem jelenik meg pénteken. A Japánból már közzétett adatok jelentős gyengeséget mutattak mind az ipari termelés, mind a kiskereskedelmi forgalom terén, ami nem valószínű, hogy támogatná a Bank of Japan (BoJ) agresszív kamatemelését, annak ellenére, hogy a szeptemberi ülés jegyzőkönyve a „sólymok” erős csoportját jelzi, akik további emeléseket támogatnak a semleges kamatláb felé. Kezdjen befektetni még ma, vagy próbálja ki ingyenes demónkat SZÁMLANYITÁS Mobil app letöltése Mobil app letöltése Az ázsiai ülésszak során több kínai PMI-adatot is közzétettek, amelyek nagyrészt felülmúlták a várakozásokat, ami a közelmúltbeli ösztönző intézkedések pozitív hatására utal. Egyedül az állami nagyvállalatok feldolgozóipari PMI-je maradt minimálisan az 50 pontos küszöb alatt. Külön az ausztrál jegybank (RBA ) a várakozásoknak megfelelően 3,6%-on tartotta a kamatlábakat. Az AUD/USD folytatja az elmúlt üléseken látott erős emelkedést, mivel az RBA közleménye növekvő inflációs kockázatokra és szilárd gazdasági háttérre hivatkozott. A mai gazdasági naptár 08:00 Egyesült Királyság – 2. negyedévi végleges GDP (é/é). Előrejelzés: 1,2%; Előző: 1,3%

– 2. negyedévi végleges GDP (é/é). 08:00 Németország – Augusztusi kiskereskedelmi forgalom s.a. (h/h). Előrejelzés: 0,5%; Előző: -1,5%

– Augusztusi kiskereskedelmi forgalom s.a. (h/h). 08:45 Franciaország – Szeptemberi fogyasztói árindex-infláció (é/é). Előrejelzés: (é/é): 1,3%; Előző: 0,9%

– Szeptemberi fogyasztói árindex-infláció (é/é). 09:00 Svájc – KOF gazdasági barométer szeptemberre. Előrejelzés: 97,1; Előző: 97,4

– KOF gazdasági barométer szeptemberre. 09:55 Németország – Szeptemberi munkanélküliségi ráta. Előrejelzés: 6,3%; Előző: 6,3%

– Szeptemberi munkanélküliségi ráta. 10:00 Lengyelország – Szeptemberi fogyasztói árindex-infláció (é/é). Előrejelzés: (é/é): 3,0%; Előző: 2,9%

– Szeptemberi fogyasztói árindex-infláció (é/é). 11:30 EMU – Christine Lagarde, az EKB vezetőjének beszéde

– Christine Lagarde, vezetőjének beszéde 14:00 Németország – Szeptemberi fogyasztói árindex-infláció (é/é). Előrejelzés: (é/é): 2,3%; Előző: 2,2%

– Szeptemberi fogyasztói árindex-infláció (é/é). 15:00 USA – Lakásárindex júliusra (h/h). Előrejelzés: 0,0%; Előző: -0,2%

– Lakásárindex júliusra (h/h). 15:45 USA – Chicagói PMI index. Előrejelzés: 43,1; Előző: 41,5

– Chicagói PMI index. 16:00 USA – Conference Board fogyasztói bizalom szeptemberre. Előrejelzés: 96; Előző: 97.4

