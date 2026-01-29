Gazdasági naptár: Novemberi kereskedelmi mérleg és amerikai gyári megrendelések 📈

A mai makrogazdasági naptár viszonylag könnyű, figyelembe véve az eddigi eseménydús hetet. Ugyanakkor kiemelt figyelmet érdemelnek az Egyesült Államokból érkező külkereskedelmi mérleg-, valamint a tartós cikk rendelések és gyáripari megrendelések adatai.

A novemberi külkereskedelmi mérleg különösen érdekes lehet. A Trump-adminisztráció erőteljes hangsúlyt fektet a kereskedelmi hiány csökkentésére, és az előző havi adatok ezen a téren rendkívül kedvezőek voltak. Az októberi külkereskedelmi deficit 2008 óta a legalacsonyabb szintre csökkent.

A makroadatok mellett a részvénypiaci befektetők a gyorsjelentési szezonra is figyelnek. A kereskedés megkezdése előtt a SAP és a Lockheed Martin teszi közzé eredményeit, míg az amerikai zárás után az Apple jelent.

A nap részletes naptára

Piacnyitás előtt – SAP, Lockheed Martin gyorsjelentések

09:30 – Kamatdöntés Svédországban

14:30 – USA: munkanélküli-segély kérelmek, gyáripari megrendelések, nagykereskedelmi készletek és külkereskedelmi mérleg

16:30 – EIA: amerikai földgázkészletek

Amerikai zárás után – Apple gyorsjelentés