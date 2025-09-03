Gazdasági naptár: Szolgáltatási PMI Európában; JOLTS az Egyesült Államokban (2025.09.03.)

A Donald Trump vámtarifáival kapcsolatos zavarok háttérbe szorulnak, miközben a piacok a Legfelsőbb Bíróság döntésére várnak, és a befektetők figyelmét ma egy sor fontos makrogazdasági adat közzététele vonzza Európában és az Egyesült Államokban. Európában a figyelem középpontjában egy sor szolgáltatási PMI-jelentés áll, amelyek várhatóan a március óta leggyorsabb növekedést mutatják. A PMI-adatokon túl Christine Lagarde, az EKB elnöke is felszólal, és a lengyel monetáris politikai bizottság (MPC) is bejelenti kamatdöntését. Kezdjen befektetni még ma, vagy próbálja ki ingyenes demónkat SZÁMLANYITÁS Mobil app letöltése Mobil app letöltése Az Egyesült Államokban a júliusi JOLTS állásajánlatokról szóló jelentés kerül a középpontba. A vártnál gyengébb ISM foglalkoztatási adatok után a piacok további bizonyítékokat keresnek a Fed lehetséges kamatcsökkentéseinek alátámasztására. Neel Kashkari, a FOMC tagja is interjút ad. A mai gazdasági naptár: 09:15, Spanyolország – augusztusi PMI-jelentés: Szolgáltatási PMI-előrejelzés 54,4; előző 55,1; 09:30, Egyesült Királyság – Mann, a BoE MPC tagjának beszéde 09:30, Euróövezet – Lagarde, az EKB elnöke beszéde 09:50, Franciaország – augusztusi PMI-jelentés: Összetett PMI-előrejelzés 49,8; előző 48,6;

Szolgáltatási PMI előrejelzés 49,7; előző 48,5; 09:55, Németország – augusztusi PMI-jelentés: Összetett PMI előrejelzés 50,9; előző 50,6;

Szolgáltatási PMI előrejelzés 50,1; előző 50,6; 10:00, Euróövezet – augusztusi PMI-jelentés: szolgáltatási PMI-előrejelzés 50,7; előző: 51,0;

összetett PMI-előrejelzés 51,1; előző: 50,9; 10:30, Egyesült Királyság – augusztusi PMI-jelentés: szolgáltatási PMI-előrejelzés 53,6; előző: 51,8;

Összetett PMI előrejelzés 53,0; előző 51,5; 11:30, Németország – 10 éves Bund aukció: előző 2,690%; 14:00, Lengyelország – Szeptemberi kamatdöntés: előrejelzés 4,75%; előző 5,00%; 14:30, Kanada – Munkaerő-termelékenység (q/q) 2. negyedév: előrejelzés -0,2%; előző 0,2%; 15:15, Egyesült Királyság – BoE MPC Kincstári Bizottság meghallgatásai 16:00, Egyesült Államok – Júliusi tartós fogyasztási cikk megrendelései: Gyári megrendelések közlekedés nélkül: előző 0,4% h/h;

Gyári megrendelések: előrejelzés -1,3% h/h; előző -4,8% h/h;

Tartós fogyasztási cikkek közlekedés nélkül: előző 1,1% h/h;

Tartós fogyasztási cikkek védelem nélkül: előrejelzés -2,5% h/h; előző -2,5% h/h. 16:00, USA – JOLTS állásajánlatok (július): előrejelzés 7,380 millió; előző 7,437 millió; 22:30, USA – EIA jelentés: Heti API nyersolajkészletek: előző -0,974 millió.

