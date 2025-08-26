Gazdasági naptár: Tartós fogyasztási cikkek rendelései, Fed és BoC bankárok beszédei

A keddi pénzügyi piaci kereskedés az európai indexeken alapuló legfontosabb határidős ügyletek csökkenésével kezdődik, ami arra utal, hogy az európai kereskedés legalább a nyitás után komor hangulatban fog zajlani. Az euró jelenleg a legjobban teljesítő valuta, míg az NZD további csökkenést mutat. A befektetők az RBA jegyzőkönyvére reagálnak, és az Egyesült Államokból érkező tartós fogyasztási cikk rendeléseire vonatkozó adatokra várnak. A mai események: amerikai tartós fogyasztási cikk rendelései (július), Conference Board fogyasztói bizalmi index (augusztus), Atlanta Fed GDP-előrejelzés, Riksbank jegyzőkönyv, NBH döntés (Magyarország), tárgyalások Irán nukleáris programjáról, Fed és BoE tagok beszédei, kötvényaukciók Olaszországban és az Egyesült Államokban. Kezdjen befektetni még ma, vagy próbálja ki ingyenes demónkat SZÁMLANYITÁS Mobil app letöltése Mobil app letöltése A nap részletes programja: 14:30, Egyesült Államok – FOMC-tag Barkin beszéd 14:30, Egyesült Államok – Júliusi nem védelmi célú áru megrendelések: előrejelzés 0,3% h/h; előző -0,7% h/h; 14:30, Egyesült Államok – Tartós fogyasztási cikkek júliusra: Tartós fogyasztási cikkek védelmi célúak nélkül: előrejelzés -3,8% h/h; előző -9,3% h/h;

Mag tartós fogyasztási cikkek rendelései: előrejelzés 0,2% h/h; előző 0,2% h/h;

Tartós fogyasztási cikkek megrendelései: előrejelzés -9,4% h/h; előző -9,4% h/h; 15:00, Egyesült Államok – Lakásárindex júniusra: előző 434,4; 15:00, Egyesült Államok – S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. júniusra: előrejelzés 2,1% é/é; előző 2,8% é/é; 15:00, Egyesült Államok – Lakásárindex júniusra: előző 2,8% é/é; 15:00, Egyesült Államok – Lakásárindex júniusra: előrejelzés -0,1% h/h; előző -0,2% h/h; 15:00, Egyesült Államok – S&P/CS HPI Composite - 20 s.a. júniusra: előző -0,3% h/h; 16:00, Egyesült Államok – Richmond gyártási index augusztusra: előrejelzés -11; előző -20; 16:00, Egyesült Államok – CB fogyasztói bizalom augusztusra: előrejelzés 96,4; előző 97,2; 16:00, Egyesült Államok – Richmond szolgáltatási index augusztusra: előző 2; 17:30, Egyesült Államok – GDP-adatok: Atlanta Fed GDPNow (3. negyedév): előrejelzés 2,3%; előző 2,3%; 22:30, Egyesült Államok – EIA-adatok: API heti kőolajkészlet: előző -2,400 millió;

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.