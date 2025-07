Gazdasági naptár: Újabb vámnyomás várható a PPI-ben? (2025.06.14.)

Markets are still digesting yesterday’s rise in U.S. consumer inflation and the hawkish remarks from Dallas

A Fed elnöke, Lorie Logan, tovább csökkentette az amerikai monetáris lazításra vonatkozó várakozásokat. Logan szerint a jelenlegi inflációs nyomás miatt a kamatlábakat magas szinten kell tartani, és egyetlen „enyhébb” adat nem elegendő ahhoz, hogy indokolja a kamatcsökkentés visszatérését.

Az inflációs adatok közzétételének időszaka azonban még nem ért véget. A vártnál magasabb brit CPI-adatokat követően a piacok most az amerikai termelői árakra vonatkozó adatokra várnak, amelyek a befektetők számára nagyobb jelentőségűek lehetnek, mint a tegnapi CPI-adatok. Magánszektorbeli adatok és felmérések szerint a vámokkal kapcsolatos költségek áthárítása a fogyasztókra már megkezdődött, ami azt jelenti, hogy a termelői infláció élesebben reagálhat az új kereskedelmi realitásokra.

A PPI mellett a júniusi ipari termelési adatok és az EIA-jelentés is megjelenik.

A mai gazdasági naptár:

08:00, Egyesült Királyság – júniusi inflációs adatok:

CPI é/é: 3,6%; előrejelzés: 3,4%; előző: 3,4%

CPI h/h: 0,3%; előrejelzés: 0,2%; előző: 0,2%

Alap CPI é/é: 3,7%; előrejelzés: 3,5%; előző: 3,5%

Alap CPI h/h: 0,4%; előrejelzés: 0,2%; előző: 0,2%

11:00, euróövezet – májusi kereskedelmi mérleg:

Előrejelzés: 13,9 milliárd euró; előző: 9,9 milliárd euró

14:00, Lengyelország – júniusi alapinflációs adatok:

Alap CPI é/é: előrejelzés: 3,4%; előző: 3,3%

14:15, Kanada – júniusi lakásépítési és építőipari adatok:

Lakásépítések: előrejelzés: 262,0 ezer; előző: 279,5 ezer

14:30, Egyesült Államok – júniusi inflációs adatok (PPI):

PPI é/é: előrejelzés: 2,5%; előző: 2,6%

PPI h/h: előrejelzés: 0,2%; előző: 0,1%

Alap-PPI é/é: előrejelzés: 2,7%; előző: 3,0%

Alap-PPI h/h: előrejelzés: 0,2%; előző: 0,1%

PPI élelmiszer/energia/közlekedés nélkül é/é: előző: 2,7%

PPI élelmiszer/energia/közlekedés nélkül h/h: előző: 0,1%

15:15, Egyesült Államok – júniusi ipari termelés:

Előrejelzés: 0,1% h/h; előző: -0,2% h/h

16:00, Egyesült Államok – Barr, a Fed felügyeleti alelnökének beszéde

16:30, Egyesült Államok – EIA-jelentés:

Benzin termelés: előző: 0,278 millió

Fűtőolaj készletek: előző: 0,603 millió

Heti desztillátumárak (EIA): előző: -0,825 millió

Desztillált üzemanyag termelés: előző: 0,059 millió

Nyersolaj készletek Cushingban: előző: 0,464 millió

Benzinkészletek: előző: -2,658 millió

Finomítói nyersolaj-feldolgozás (heti, EIA): előző: -0,099 millió

Nyersolajkészletek: előrejelzés: -1,800 millió; előző: 7,070 millió

Heti finomítói kihasználtság (EIA, heti): előző: -0,2%

Nyersolaj-import: előző: -1,358 millió

20:00, Egyesült Államok – Beige Book közzététele

22:30, Egyesült Államok – Williams, FOMC