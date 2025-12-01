Gazdasági naptár: Végleges gyártási PMI-k december elején (2025.12.01.)

December első hétfőjét az előző hónapra vonatkozó gyártási PMI-jelentések közzététele fogja dominálni. A végleges adatok valószínűleg nem fognak jelentős piaci reakciókat kiváltani, különösen a Wall Street-i hosszú hétvége után és a kockázatkerülés általános növekedése közepette, ami a hét elején lefelé nyomja a részvényeket és a kriptovalutákat. Mindazonáltal, a vártnál gyengébb Ifo üzleti hangulatindex-adatokat követően a német PMI további nyomást gyakorolhat a DAX-ra és az euróra. A mai gazdasági naptár: 10:00, Lengyelország – novemberi PMI-jelentés: Gyártási PMI: tényleges 49,10; előrejelzés 48,80; előző 48,80; 10:15, Spanyolország – novemberi PMI-jelentés: Gyártási PMI: előrejelzés 52,3; előző 52,1; 10:30, Svájc – PMI-jelentés: procure.ch PMI: előrejelzés 49,0; előző 48,2; 10:50, Franciaország – novemberi PMI-jelentés: gyártási PMI: előrejelzés 47,8; előző 48,8; 10:55, Németország – novemberi PMI-jelentés: gyártási PMI: előrejelzés 48,4; előző 49,6; 11:00, Lengyelország – GDP-adatok: GDP (q/q, Q3): előrejelzés 0,8%; előző 0,8%;

GDP (é/é, Q3): előrejelzés 3,7%; előző 3,3%; 11:00, Eurozóna – novemberi PMI-jelentés: Gyártási PMI: előrejelzés 49,7; előző 50,0; 16:45, Egyesült Államok – novemberi PMI-jelentés: Gyártási PMI: előrejelzés 51,9; előző 52,5; 17:00, Egyesült Államok – szeptemberi inflációs adatok: Építési kiadások: előző 0,2% h/h; 17:00, Egyesült Államok – novemberi ISM-adatok: ISM gyártási foglalkoztatási index: előző 46,0;

ISM gyártási új megrendelések index: előző 49,4;

ISM gyártási index: előrejelzés 49,0; előző 48,7;

ISM gyártási index: előrejelzés 59,5; előző 58,0; 19:00, Egyesült Államok – GDP adatok: Atlanta Fed GDPNow (4. negyedév): előrejelzés 3,9%; előző 3,9%.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.