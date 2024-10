Meg tudja még fordítani a Ubisoft a dolgokat?

Meg tudja még fordítani a dolgokat a Ubisoft?

Vihar készülődik a Ubisoftnál (UBI), miután az AJ Investments fedezeti alap szeptember 9-én kritizálta a videojáték-kiadó irányítását. Az alap a vezérigazgató leváltását és a vállalat tőzsdéről való kivezetését követeli. Ezek a követelések egy olyan helyzetben merülnek fel, amikor az UBI részvényei az év eleje óta 50%-kal, a 2018-as csúcsértékükhöz képest pedig 88%-kal estek. Az AJ Investments kiemeli, hogy jelentős reformokra van szükség a vállalat szerencséjének megfordításához, mivel a vállalatnak folyamatos kihívásokkal kell szembenéznie a piacon.

Az UBI júliusban tette közzé a 2024-2025-ös pénzügyi év első negyedévére vonatkozó eredményeit. A vállalat 290 millió eurós nettó könyvelést könyvelhetett el, szemben az előző negyedév 873 millió eurójával. A nettó foglalások a nettó árbevételt jelentik bizonyos halasztott bevételek nélkül. A befektetők 300,9 millió eurós értéket vártak. A második negyedévre az UBI 500 millió euró körüli nettó foglalási célt tűzött ki, szemben a befektetők 625 millió eurós céljával.

UBI: Franciaország vezető videojáték-gyártó vállalata

Az UBI Franciaország vezető videojáték-fejlesztője és kiadója. A 2023-2024-es pénzügyi évben a csoport 2,32 milliárd eurós nettó árbevételt könyvelhetett el.

A francia stúdiót 1,5 milliárd euróra értékelik, és 13,98%-ban az alapító Guillemot család tulajdonában van. Egy 2018-as első, majd egy 2022-es második befektetés óta a kínai kiadó, a Tencent közel 10%-os részesedéssel rendelkezik a vállalatban. Bár a Tencent a csoport második legnagyobb részvényese, befolyásolási lehetősége valójában korlátozott. A Guillemot család a Ubisoft igazgatótanácsának 10 helyéből 5-öt birtokol.

A stúdió legismertebb franchise-ai közé tartozik az Assassin's Creed, a Rainbow Six, a Rayman, a Just Dance és a Far Cry. Az UBI 2024. augusztus 30-án adta ki a Star Wars Outlaws-t, és 2024. november 12-én tervezi az Assassin's Creed Shadows megjelenését.

Stagnáló elosztás és viták

Bár a vállalat francia, tevékenysége elsősorban Észak-Amerikára koncentrálódik, ami az üzlet 53%-át teszi ki. A második helyen Európa áll a nettó foglalások 35%-ával, majd a világ többi része következik 12%-kal. Az Ubisoft (UBI) videojátékok kiadója és forgalmazója is egyben, az utóbbi tette ki a legutóbbi pénzügyi évben az eladásainak 77%-át. Bevételeinek megoszlásában azonban egyre nagyobb szerepet játszik a kiadói tevékenység. A 2018-as évben a kiadói tevékenység az eladásoknak mindössze 7%-át tette ki, míg 2023-ban és 2024-ben már 42%-ot, illetve 23%-ot. Pénzben kifejezve a kiadói tevékenység 2018-ban 125 millió eurót hozott, szemben a mai 518 millió euróval. A terjesztés 2018-ban 1 607 millió eurót tett ki, szemben a 2023-as 1 044 millió euróval és a 2024-es 1 782 millió euróval, tehát e tevékenység növekedése sokkal kisebb, ha egyáltalán létezik.

A forgalmazási tevékenység relatív visszaesése elsősorban a 2018 óta tartó kereskedelmi kudarcok és botrányok sorozatának tulajdonítható, a Ubisoft utolsó nagy sikere az abban az évben megjelent Assassin's Creed Odyssey volt. A stúdiót a játékosok és az alkalmazottak egyaránt erősen kritizálták a mérgező és szexista vezetés, a számos elbocsátás és a fejlesztési késedelmek miatt (mint például a Skull and Bones, amelyet eredetileg 2017-re terveztek, de végül 2024-ben jelent meg). Nemrégiben a stúdiót kulturális kisajátítással és plágiummal vádolták az Assassin's Creed Shadows játékkal, amely még meg sem jelent. Legutóbbi kasszasikerét, a Star Wars Outlaws-t pedig a közösségi oldalakon sokan gúnyolták a textúrák részletességének hiánya és a nem játékos karakterek mesterséges intelligenciájának idiótasága miatt.

A stúdió jövedelmezőségét ezek a problémák súlyosan rontották. A stúdió nehezen tud nyereséget termelni, sőt 2023-ban hatalmas, 494 millió eurós veszteséget könyvelt el. A csoport 2024-ben részben behozta veszteségeit, 157 millió eurós nyereséggel, ami 6,8%-os nettó árrést jelent, szemben az amerikai rivális Electronic Arts több mint 17%-os és a kínai óriás Tencent 19%-os nyereségével.

Van remény?

A videojáték-stúdiók más ágazatokhoz képest különösen érzékenyek a hírnevükre. A játékosok, mint tájékozott fogyasztók, olyan eszközöket használnak vásárlási döntéseik meghozatalához, mint a Metacritic . Ez az oldal újságírók és játékosok játékértékeléseit gyűjti össze, és a Metacritic jó minősítése szorosan összefügg a játék eladhatóságával. A legutóbbi Ubisoft blockbuster, amely 80/100 feletti pontszámot ért el a Metacriticen , az Assassin's Creed Odyssey volt 2018-ban, ami egybeesett a vállalat részvényeinek csúcspontjaival. AStar Wars Outlaws, a Ubisoft legutóbbi címe 76/100-as Metacritic-pontszámot kapott, a vásárlói értékelés pedig közepes, 5,5/10-es értékelést. Azt mondani, hogy a Ubisoft azóta nem tudott jó játékokat gyártani, rövidre sikeredett.

Ezt az aggodalmat a befektetők is osztják, akik a Ubisoftot a versenytársakhoz képest jelentős árengedménnyel értékelik. Az Electronic Arts és a Tencent például 36-szoros, illetve 22-szeres nyereséggel van értékelve, míg a Ubisoftot mindössze 8-szoros nyereséggel. Ez azt tükrözi, hogy a piac úgy látja, hogy a vállalatnak kisebb a jövőbeli növekedési potenciálja. Hasonlóképpen, a piac 88%-kal büntette az UBI részvényárfolyamát a 2018-as csúcsról.

Lehetséges, hogy a Ubisoft visszanyerje a piac és a játékosok kegyeit? A befektetők optimistának tűntek, jó teljesítményt vártak az Xdefiant-tól, amely május 21-én indult, és a kiadó szerint 11 millió játékost vonzott. A 2024-2025-ös pénzügyi év második és harmadik negyedévére 625,2 millió eurós, illetve 938,2 millió eurós nettó bevételre számítottak az elemzők. Ezek az előrejelzések most túl magasnak tűnnek, a Ubisoft a következő negyedévre mindössze 500 millió eurós célt jelentett be. A piac most kevesebbet vár az augusztus 30-án megjelenő Star Wars Outlaws-tól, amely csak két nappal (az előrendelések mellett) fogja fellendíteni a harmadik negyedévet, és a november 12-én megjelenő Assassin's Creed Shadows-tól. Mindkét játék az év legjobban várt játékai közé tartozik, kevés konkurenciával a megjelenésük előtt.

Mostanra világossá vált, hogy ezek a bevezetések nem lesznek elegendőek a csoport strukturális problémáinak megoldásához. A videojáték-ágazat a konszolidáció szakaszán megy keresztül, amit jól mutat az Activision-Blizzard Microsoft általi felvásárlása. A Ubisoft jól tudja ezt, hiszen 2018-ban már a Vivendi ellenséges felvásárlási kísérleteinek célpontja volt. Akkor a Ubisoft a Tencent segítségét vette igénybe, hogy megvédje magát. Az ilyen stratégiák azonban csak ideiglenesek lehetnek. Ahhoz, hogy hatékonyan megvédje magát, a csoportnak vissza kell nyernie a játékosok szívét azzal, hogy olyan élményeket kínál, amelyek jobban megfelelnek az elvárásaiknak.



Közelgő lehetőség az UBI-nál?

Technikai szempontból a részvény 2018 júliusa óta egyértelmű csökkenő tendenciát mutat, és nemrégiben elérte a 11,8 és 13,1 € közötti kritikus támasz zónát. Ez a szint éppen a makrofelfelé irányuló csatorna alsó határa felett helyezkedik el. Történelmileg az UBI látott már medvepiacokat, amelyeken a lehívások akár -90%-osak is lehettek, amint azt a 2000-2002-es és a 2008-2011-es technológiai és ingatlanpiaci összeomlások is mutatják. Jelenleg a lehívás -89,6%-os. Mivel már csak egy hét van hátra a havi gyertya zárásáig, ez az időszak döntő lesz a bikák számára. Ahhoz, hogy megerősítsük az alulról való érvelést, a részvénynek vissza kell szereznie a 13€-s szintet a zárás előtt. A havi RSI-n bullish divergenciát figyelhetünk meg. A fekete színű fő trendvonal által jelzett kulcsfontosságú geometriai támasz alá történő áttörés további esést indíthat el, akár 3,6 €-ig.

UBI.FR havi bontásban. Forrás: xStation.