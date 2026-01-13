MP Materials rebounds 40% amid geopolitcal tensions 📈Are earth metals coming back?

A ritkaföldfém-bányász és -feldolgozó MP Materials (MP.US) részvényei közel 40%-ot pattantak vissza egy lokális mélypontról, és nyereséggel kezdték 2026-ot. A mozgást több tényező hajthatja, többségében geopolitikai jellegűek. Donald Trump arra figyelmeztetett, hogy a vámok akár 25%-ra is emelkedhetnek minden olyan országgal szemben, amely Iránnal kereskedik, ami azt jelenti, hogy Kína nyomás alá kerülhet , ha továbbra is nagy volumenben importál iráni olajat. Ez viszont megtorló lépéseket és további korlátozásokat válthat ki a ritkaföldfém-feldolgozási ökoszisztémában, ahol Kína továbbra is domináns szereplő .

a vállalat profitált, . Az MP Materials szállít, többek között . . a (évi kb. ) . A azonban továbbra is , amely miatt az Egyesült Államok a további feldolgozási lépésekhez. Az MP Materials éppen ezt a hiányzó láncszemet építi ki. Elindította az első amerikai NdPr-oxid szétválasztó és finomító sort, és 2024-ben 1 294 tonnát állított elő, miközben megkezdte egy állandó mágnesgyár építését Texasban (amely többek között a General Motors számára is szállít majd). A vállalat tervei szerint 2026-ra a teljes értéklánc – a bányászattól a késztermékekig – az Egyesült Államokon belül fog működni. A hivatkozott grafikon a globális ritkaföldfém-keresletet (sárga vonal), az MP Materials termelését (zöld), valamint az Egyesült Államok úgynevezett „látszólagos fogyasztását” (kék) mutatja 2019–2020 között. A látszólagos fogyasztás csökkenése nem a valós kereslet gyengülését tükrözi, hanem a koncentrátum Kínába történő exportját feldolgozásra, illetve az Egyesült Államok Földtani Szolgálata (USGS) által alkalmazott elszámolási módszertant. A gyakorlatban az amerikai kereslet emelkedik, és a belföldi termelés és a valós kereslet közötti rés szűkülni fog, ahogy a hazai feldolgozókapacitás bővül. A globális kereslet továbbra is emelkedő trendet mutat. Forrás: USGS, MP Materials MP Materials részvényárfolyam (D1 idősík) A részvény újra emelkedő trendbe állt a 2025 végi nehéz időszak után, amikor erősödtek a békével kapcsolatos remények Ukrajnában, és optimistább hangvételű hírek jelentek meg az USA–Kína gazdasági együttműködés jövőjéről, a stratégiai nézeteltérések és a globális befolyási megosztottság ellenére is. Az MP Materials árfolyama részvényenként 48 dollár alatti szintről egészen ~65 dollárig emelkedett, és jelenleg két kulcsfontosságú hosszú távú mozgóátlag (EMA50 és EMA200) felett kereskedik. A korrekció a 200 napos exponenciális mozgóátlagnál (EMA200) megállt, miközben az árfolyam egy lehetséges dupla alj formációt is kialakított 50 dollár környékén. A jelenlegi impulzus az árfolyamot a korábbi csúcsok felé tolhatja. Másrészről egy korrekciós mozgás esetén az ár visszahúzódhat az 50 dolláros zónához, és akár betöltheti a nyári raliban kialakult felső rést (gapet) is. Forrás: xStation5

