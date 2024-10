Napi DE40:A DAX enyhén emelkedik az NFP előtt

A DAX behozza a közelmúltbeli csökkenés egy részét

A befektetők figyelme az NFP adatokra irányul

A Redcare Gyógyszertár a harmadik negyedévben árbevétel-növekedéssel

Általános piaci helyzet:

Vegyes befektetői hangulatot hoz a pénteki kereskedés az európai részvénypiacokon. A német DAX jelenleg 0,35%-ot erősödik. A brit FTSE 100 ugyanakkor 0,45%-ot veszít. A francia CAC40 ugyanakkor 0,50%-os pluszban van. A befektetők figyelme ma az amerikai NFP-adatokra irányul, amelyekből kiderül, hol tart jelenleg az amerikai gazdaság, és hogy ez indokolja-e a Fed kamatpolitikájának hirtelen fordulatát.

A széles európai piacon jelenleg megfigyelhető volatilitás. Forrás: xStation

A német irányadó DE40 közel 0,30%-al magasabban kereskedik a pénteki kereskedés során. Úgy tűnik, hogy a széles emelkedő trend kulcsfontosságú támaszpontjai továbbra is a közelmúltbeli csúcsok (19.000 pont) és az 50 napos EMA (kék görbe a grafikonon) zónái. A legfontosabb ellenállás viszont továbbra is a 19 650 pont közelében lévő történelmi csúcs. Forrás: xStation

Hírek:

A Redcare Pharmacy (RDC.DE) részvényei ma 1,7 százalékkal emelkednek, mivel a vállalat arról számolt be, hogy a harmadik negyedévben 81 százalékra gyorsult az értékesítés növekedése, különösen a németországi vényköteles gyógyszerüzletágban. A csoport árbevétele 20,8 százalékkal 574 millió euróra nőtt a harmadik negyedévben az egy évvel korábbihoz képest.

A Citi elemzői a Covestro (1COV.DE) részvényeire vonatkozó ajánlásukat „semlegesre” rontották a korábbi „vételi” besorolásról. A célárat részvényenként 62 euróban határozták meg.

A Watches of Switzerland (WOSG.UK) megvásárolja a Hodinkee platformot, jelentette be a vállalat. A Watches of Switzerland közleménye szerint a tranzakciót a meglévő pénzügyi eszközökből finanszírozzák, és nem befolyásolja jelentősen a vállalat tőkeáttételi pozícióját. A pénzügyi feltételeket nem hozták nyilvánosságra. A vállalat részvényei ma 1,2%-ot erősödnek.

További hírek a DAX index egyes vállalataitól. Forrás: Bloomberg Financial LP