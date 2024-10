Napi DE40: Az UniCredit Commerzbank felvásárlása a figyelem középpontjában💡

A német DAX továbbra is a rekordmagasságok zónájában tartózkodik

Fókuszban az UniCredit Commerzbank felvásárlása

Ajánlásváltás a Zalando és a Hugo Boss esetében

Általános piaci helyzet:

Viszonylag jó befektetői hangulatot hoz a hétfői kereskedés az európai részvénypiacokon. A német DAX jelenleg 0,51%-os pluszban tartózkodik. A brit FTSE 100 0,12%-ot veszít. A francia CAC40 ugyanakkor 0,24%-ot veszít. A DAX egésze továbbra is az 50 napos EMA által meghatározott kulcsfontosságú támaszpont felett tartózkodik, és a történelmi csúcsok környékén ingadozik. A befektetők figyelme ma a PMI-adatokra, a Commerzbankkal és az UniCredittel kapcsolatos vállalati hírekre, valamint a Hugo Boss és a Zalando részvényekre vonatkozó ajánlások változására irányul.

Volatilitás a mai napon a széles európai piacon. Forrás: xStation

A német irányadó index, a DE40 közel 0,36%-os emelkedéssel kereskedik a hétfői kereskedés során. A határidős index továbbra is a történelmi csúcsok zónájában és az 50 napos EMA (kék görbe a grafikonon) által meghatározott fontos támaszszint felett tartja magát, ami technikailag fenntarthatja az index általános emelkedő trendjét. Forrás: xStation

Hírek:

A piaci volatilitás hatalmas kiugrását látjuk ma a Commerzbank (CBK.DE) részvényeinél, ahol továbbra is kérdéses, hogy az olasz UniCredit (UCG.IT) részesedést szerez-e a német bankban. A német kormány közölte, hogy egyelőre megtartja 12%-os részesedését a német bankban, ami valószínűleg az olasz UniCredittel való egyesülést felfüggeszti, miközben az UCG ma azt is közölte, hogy mintegy 21%-ra növelte részesedését a német bankban, és kérelmezte, hogy részesedését 29,9%-ra növelhesse. Az UniCredit részvényei ma több mint 2,5%-ot veszítenek.

A Commerzbank részvényei a korai csökkenést megfordítva most több mint 0,2%-ot erősödtek napközben.

Másrészt az UniCredit részvényei 2,5%-ra mélyítik veszteségüket, miután a német kormány bejelentette, hogy megakadályozza a Commerzbank felvásárlását.

A Zalando (ZAL.DE) részvényei keresettek, 1,4%-ot erősödtek, miután az RBC elemzői 42 euróra emelték a vállalat részvényeinek célárát (a jelenlegi 27,4 eurós árról).

A Hugo Boss (BOSS.DE) több mint 3,3%-ot veszít, miután a Bank of America negatívra módosította a vállalatra vonatkozó vételi ajánlását. A bank szakértője egy ágazati felmérésben általános szkepticizmusát fejezte ki a luxuscikkek részvényeivel szemben. Ráadásul a vállalat gyenge értékesítési számokról számolt be a 2023-as pénzügyi évre vonatkozóan, és az Egyesült Királyságban végzett tevékenységéből származó nyereség majdnem a felére csökken. Az adózás előtti nyereség 16,8 millió fontra csökkent a 2022-es 30,4 millió fontról a nemrég benyújtott pénzügyi kimutatások szerint. Az éves árbevétel is csökkent, a 2022-es 402,4 millió fontról 391,6 millió fontra 2023-ban.

További hírek az egyes DAX indexes vállalatoktól. Forrás: Bloomberg Financial LP