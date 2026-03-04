OLAJ: Az árak tovább emelkednek, annak ellenére, hogy az amerikai haditengerészet hajók kíséretét javasolta📌

Az olaj ma körülbelül 2%-kal emelkedik, az OIL.WTI hordónként 76,25 USD-on, míg a Brent 83,50 USD-on kereskedik. A nemesfémek is korrigálnak a tegnapi eladási hullám után. Az arany 1,20%-kal 5 120 USD/uncia szintre emelkedett, az ezüst pedig 3,20%-kal 83,30 USD/uncia szintre erősödött. A globális tőkepiaci figyelem továbbra is a közel-keleti fejleményekre összpontosul. Az IDF, az Egyesült Arab Emírségek Védelmi Minisztériuma és nyílt forrású adatok becslései szerint Irán a hadművelet első napján mintegy 350 ballisztikus rakétát indított, amelyek célpontjai az Öböl-menti államok – köztük az Egyesült Arab Emírségek, Katar és Bahrein –, valamint Izrael és a térség más országai voltak. A támadások intenzitása azonban a következő napokban egyértelműen csökkent — a második napon körülbelül 175 rakétára, a harmadikon 120-ra, a negyediken pedig 50-re. A visszaesést összehangolt amerikai és izraeli csapások előzték meg az iráni rakétainfrastruktúra ellen, beleértve az IRGC központjait, indítóállásait és fegyverraktárait. Az indítások jelentős csökkenése arra utal, hogy Irán támadó képességei a tartós katonai nyomás alatt gyengülhetnek. Ez növeli annak valószínűségét, hogy a konfliktus egyre inkább egyoldalúvá válhat, amennyiben az indítóinfrastruktúra további semlegesítése folytatódik. Ugyanakkor a bizonytalanság továbbra is magas, és a konfliktus negyedik napja utáni trendek meghatározására tett kísérletek jelentős kockázatot hordoznak. Irán továbbra is rendelkezik más katonai eszközökkel, köztük egy potenciálisan jelentős drónarzenállal, amelyet nehezebb felderíteni és elfogni. A konfliktus kitörése előtti becslések szerint Irán akár több tízezer drónnal is rendelkezhet, ami nyitva hagyja az eszkaláció lehetőségét alternatív módszereken keresztül, amennyiben a rakétaképességek tovább korlátozódnak. Az energiapiacok különösen érzékenyek a Hormuzi-szoros körüli fejleményekre, amelyen a globális olaj- és gázszállítás mintegy egyötöde halad át. A kulcsfontosságú tengeri útvonal forgalma szinte megbénult az iráni tartályhajókkal szembeni fenyegetések nyomán, mintegy 200 olajszállító hajó rekedt az Öbölben, ami az elmúlt napokban jelentős áremelkedést eredményezett. Donald Trump amerikai elnök tegnap késő este igyekezett megnyugtatni a piacokat, bejelentve, hogy az Egyesült Államok tengeri kereskedelmi kockázatbiztosítást nyújt, és szükség esetén haditengerészeti kíséretet biztosít a hajók számára. A bejelentés segített mérsékelni az amerikai tőzsdék veszteségeit és átmenetileg enyhítette az olajárak megugrását. A helyzet továbbra is dinamikus, az olaj- és nemesfémpiacokon a volatilitás rendkívül magas.

