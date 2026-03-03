A nap chartja: Az olaj ára 5%-kal emelkedett, ami nyomást gyakorol a Wall Streetre

A Brent Crude határidős jegyzése (OIL) ma közel 5%-kal emelkedik, és 81 dollár/hordó fölé kapaszkodott, megközelítve a 2025 januárja óta látott legmagasabb szintet. Donald Trump kijelentette, hogy a legnagyobb Irán elleni támadások még hátra lehetnek, miközben az iráni Forradalmi Gárda (IRGC) tegnap hangsúlyozta, hogy a Strait of Hormuz továbbra is zárva marad, és nem engedélyezik az olaj szabad tranzitját a térségből – sem a szoroson keresztül, sem csővezetékes infrastruktúrán át.

Bár az Egyesült Államok tagadja, hogy Irán képes lenne ténylegesen lezárni a kulcsfontosságú vízi útvonalat, a hajók láthatóan vonakodnak belépni a Hormuzi-szorosba. Az Ocean Network Express adatai szerint jelenleg több mint 100 tanker horgonyoz a szoros bejáratánál, és ez a szám tovább emelkedhet.

A katonai eszkalációt követően a piac egy elhúzódó konfliktus kockázatát árazza. Ma reggel Trump készségét fejezte ki egy ilyen forgatókönyvre, tegnap pedig nem zárta ki egy iráni szárazföldi művelet lehetőségét sem. Az olajpiac számára ez azt jelenti, hogy reálissá vált a „szimbolikus” 100 dolláros hordónkénti szint elérése. Ehhez a Brent árának hozzávetőleg még 25%-kal kellene emelkednie.

Az olajár meredek emelkedése növeli az inflációs kockázatokat, és további nyomást helyez a kockázatos eszközökre, köztük az amerikai részvényekre – ahol korábban érdemi kamatcsökkentéseket vártak idén. A magasabb olajárak rövid távon tartós inflációs nyomást jeleznek, miközben a gazdasági lassulás kockázata is erősödik.

Az amerikai indexhatáridősök ma gyengülnek: a US100 több mint 1,5%-os mínuszban van, miközben a VIX határidős jegyzései több mint 5%-kal emelkednek. A piac visszafordul az amerikai dollár irányába, az emelkedő kötvényhozamok pedig tovább vonják el a tőkét a Wall Streetről. Olaj (D1) Forrás: xStation5

