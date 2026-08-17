Piaci összefoglaló: Az EU-s chipgyártók részvényei az Anthropic eredményeinek hatására szárnyalnak! Az AstraZeneca felfüggeszti a tüdőrák-kezelés klinikai vizsgálatait (2026. augusztus 17.)

📊 Indexek és vállalatok Az európai kereskedési nap meglehetősen nyugodtan zajlik, amelyet a főbb piacok és szektorok közötti kisebb átrendeződések jellemeznek.

A szélesebb Stoxx 50 (EU50) határidős kontraktusai 0,2%-kal emelkednek. A német DAX (DE40), a holland AEX (NED25) és a spanyol IBEX 35 (SPA35) határidős kontraktusai változatlanul kereskednek. Franciaországban (FRA40: -0,15%) és Svájcban (SUI20: -0,35%) látványosabbak a veszteségek. A WIG20 körülbelül 0,9%-kal esik.

A pénteki Anthropic-eredmények (a negyedéves bevétel 14-szeres növekedése) hajtják a félvezetőszektor emelkedését (ASML: +2,7%, STMicro: +3,9%, Infineon: +0,8%, Soitec: +2,7%). Eközben a tőke elsősorban a szoftverszektorból (SAP: -0,8%) és a fogyasztási cikkek szektorából áramlik ki (Tesco: -2%, Nestle: -2%, L’Oréal: -1%).

Az AstraZeneca leállította a volrustomig nevű tüdőrák-gyógyszer klinikai vizsgálatait, mivel az nem bizonyult hatékonyabbnak a meglévő kezeléseknél. Ennek ellenére a vállalat részvényei mintegy 0,8%-kal emelkednek a Tagrisso és az Enhertu gyógyszerek pozitív teszteredményeinek köszönhetően. A vállalat további vizsgálatokat tervez a volrustomig más daganatos betegségek kezelésében.

Az Argenx részvényei 11%-kal ugrottak meg a VYVGART Hytrulo myositis kezelésében végzett 3. fázisú vizsgálatának pozitív eredményeit követően. A gyógyszer teljesítette az elsődleges végpontot az IMNM-ben szenvedő betegeknél, lehetővé téve a hatósági engedélyezési kérelem benyújtását. Bár a dermatomyositis (DM) alcsoportban nem sikerült elérni a statisztikai szignifikanciát, az elemzők nagyon ígéretesnek tartják az eredményeket. A Stoxx 50 index volatilitása a technológiai szektorra koncentrálódik. Forrás: XTB Research, xStation5 adatok Az Stoxx 50 kontraktus a rekordközeli szintek környékén megtorpant, amit a közel túlvett RSI korlátoz. Forrás: xStation5 🌍 Gazdaság és geopolitika Az Al Arabiya médiának nyilatkozó források szerint fennáll annak a lehetősége, hogy meghosszabbítják az Irán és az Egyesült Államok közötti 60 napos megállapodást. Emellett az iráni külügyminisztérium arról számolt be, hogy tárgyalásokat folytat Katarral, amely várhatóan kulcsszerepet játszik a deeszkalációs erőfeszítésekben. Eközben Donald Trump hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok elsődleges célja az, hogy megfossza Iránt annak minden lehetőségétől, hogy nukleáris fegyverhez jusson. 💱 Devizák, nyersanyagok és kriptovaluták Az amerikai dollár tartja az ázsiai kereskedés során elszenvedett veszteségeit (USDIDX: -0,15%), miközben az emelkedő kockázatvállalási hajlandóságból továbbra is az antipodeán devizák profitálnak a leginkább (AUDUSD: +0,7%; NZDUSD: +0,75%). Az EURUSD rövid időre átlépte az 1,1600-as pszichológiai szintet, jelenleg azonban valamivel ez alatt a szint alatt kereskednek vele (+0,3%).

A nyersolaj határidős jegyzései ismét emelkednek (OIL: +0,6%, 89,20 dollár hordónként), miközben az európai földgáz határidős jegyzései kissé visszaadtak a nyitáskor látott emelkedésből (NATGAS.EU: +1,6%; korábban +2%).

A nemesfémek emelkedése felgyorsult a tartós dollárgyengülésnek köszönhetően. Az arany (GOLD) 0,6%-kal, 4400 dollárra emelkedik unciánként, míg az ezüst (SILVER) 1,5%-kal, 65,70 dollárra erősödik. A platina és a palládium határidős jegyzései szintén továbbra is pluszban vannak.

A Bitcoin 1,15%-kal, 63 680 dollárra emelkedik, az Ethereum pedig 1,7%-kal, 1908 dollárra erősödik. A jelenlegi gyorsjelentési szezon során jelentősen emelkedett az európai Stoxx 50 és az amerikai S&P 500 közötti P/E mutató. Forrás: XTB Research

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.