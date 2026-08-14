Gazdasági naptár: Az amerikai kiskereskedelmi forgalom és a Michigani Egyetem adatai a figyelem középpontjában

A mai makrogazdasági naptár viszonylag sűrű, a befektetők elsősorban az eurózónából és az Egyesült Államokból érkező adatokra figyelnek. Délelőtt az eurózóna második negyedéves GDP-adatának második becslése érkezik, míg a nap későbbi részében az amerikai kiskereskedelmi forgalom lesz a legfontosabb publikáció. Emellett kanadai adatok, valamint a Michigani Egyetem augusztusi előzetes amerikai fogyasztói bizalmi felmérése is megjelenik.

Gazdasági naptár (augusztus 14.)

09:45 Franciaország – júliusi CPI: előző 2,1% É/É és 0,6% H/H.

09:45 Franciaország – júliusi végleges HICP: előző 2,4% É/É és 0,6% H/H.

12:00 Eurózóna – Q2 GDP második becslése: várt 1,0% É/É és 0,4% N/N; előző 1,0%, illetve 0,4%.

12:00 Eurózóna – Q2 foglalkoztatottság változása: előző 0,1% N/N.

15:30 USA – júliusi kiskereskedelmi forgalom: várt +0,1% H/H; előző +0,2% H/H.

15:30 USA – júliusi core kiskereskedelmi forgalom: várt +0,2% H/H; előző -0,2% H/H.

15:30 USA – kiskereskedelmi forgalom: előző 6,7% É/É.

15:30 Kanada – júniusi nagykereskedelmi értékesítés: várt +2,7% H/H; előző 0,0%.

15:30 Kanada – júniusi feldolgozóipari értékesítés: várt -0,1% H/H; előző +1,3%.

17:00 USA – Michigani Egyetem augusztusi fogyasztói bizalmi indexének előzetes értéke: várt 55,0; előző 55,2.

17:00 USA – Michigani Egyetem fogyasztói várakozások: várt 55,2; előző 55,4.

17:00 USA – Michigani Egyetem jelenlegi körülmények indexe: várt 54,8; előző 54,8.

17:00 USA – Michigani Egyetem 5 éves inflációs várakozások: várt 3,3%; előző 3,3%.

17:00 USA – Michigani Egyetem 1 éves inflációs várakozások: várt 4,2%; előző 4,2%.

17:00 USA – júniusi üzleti készletek: várt +0,1% H/H; előző +0,3% H/H.

EURUSD (D1 intervallum)

A mai adatnaptár fényében az EURUSD volatilitása mindkét irányban érdemben növekedhet. A vártnál gyengébb amerikai kiskereskedelmi forgalom befolyásolhatja a befektetők idei amerikai kamatpályával kapcsolatos várakozásait, és várhatóan jelentősen csökkentené egy esetleges kamatemelés valószínűségét, különösen akkor, ha ezt gyenge michigani fogyasztói hangulat és alacsonyabb inflációs várakozások kísérik.

Az EURUSD esetében egy ilyen forgatókönyv elméletileg támogathatná az 1,16 fölé történő visszakapaszkodást, és akár az 1,155 körüli legkisebb ellenállási szint áttörését is. Ezzel szemben az erős kiskereskedelmi forgalom és a javuló fogyasztói hangulat visszaterelheti a devizapárt az alapvető csökkenő trend irányába. Az eurózóna GDP-adatának második becslése várhatóan másodlagos jelentőségű lesz az EURUSD szempontjából, mivel a befektetők nem számítanak jelentős módosításokra.