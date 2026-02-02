Reggeli összefoglaló (02.02.2026)📉

A piacok jelentős eladási hullámmal kezdik az új kereskedési hetet.

A nemesfémek ismét a befektetők legnagyobb érdeklődését vonzzák. Jelenleg az EZÜST és az ARANY 11,3%, illetve 7,5% értékvesztést könyvelhet el.

A rossz hangulat a földgáz és a WTI olaj esetében is érzékelhető, amelyek 17,1%-kal, illetve 6,37%-kal estek.

Az OPEC+ márciusban változatlanul hagyta a termelést, és nem adott iránymutatást az első negyedév utáni időszakra vonatkozóan.

A fenti instrumentumok helyzetét az sem segítette, hogy Iránban nem történt jelentős katonai beavatkozás, amire a piac egy része a hétvégén számított.

A tőzsdén jegyzett vállalatok és a kriptovaluták követik a nyersanyagok meredek esését.

A Bitcoin 75 200 dollár körüli esése a Strategy kriptovaluták átlagos beszerzési költségét a jelenlegi ár fölé emelte. Ezért lehetséges, hogy a kereskedés kezdetén jelentős árcsökkenést fogunk látni a kriptovaluta-szektor vállalatainál és magánál a Strategy-nál is. Jelenleg, a piac nyitása előtt, a vállalat részvényei 9%-kal csökkentek.

Az ázsiai-csendes-óceáni régió tőzsdéi mínuszban kezdték a kereskedést. A japán Nikkei 225 0,48%-kal esett vissza. A hongkongi Hang Seng 2,4%-ot vesztett értékéből. A Shanghai Composite 1,3%-kal esett vissza. Az ausztrál S&P/ASX 200 1%-kal esett vissza. A befektetők eladják részvényeiket, és a piac figyelme az Ausztrál Központi Bank kedd reggelre várható kamatdöntésére összpontosul (kamatemelésre számítanak).

Indiában a költségvetésben bejelentett derivatív ügyletek adóemelése a részvényárak meredek csökkenését okozta.

Dél-Koreában éles ingadozások voltak tapasztalhatók, és a hatóságok öt percre felfüggesztették a kereskedést a KOSPI tőzsdén, miután a határidős ügyletek 5%-kal estek.

Az ázsiai és csendes-óceáni tőzsdék általános visszaesést tapasztaltak olyan negatív események miatt, mint az amerikai szövetségi kormány részleges leállása, a kínai PMI-indexek váratlan csökkenése és a nemesfémárak meredek zuhanásának következményei. További csapást jelentett a technológiai szektor gyengülése, miután hírek szerint az Nvidia felfüggesztette az OpenAI-ba történő 100 milliárd font értékű befektetési tervét.

Ausztráliában a januári gyártási PMI öt hónapos csúcsra emelkedett, a Melbourne Institute inflációs indexe pedig 0,2%-kal nőtt havi szinten (korábban 1,0%), éves szinten pedig 3,6%-kal, ami alátámasztja az inflációs aggodalmakat és a piaci spekulációkat az RBA február 3-i esetleges kamatemelésével kapcsolatban.

Az általános devizapiacon jelenleg a japán jen és az amerikai dollár teljesít a legjobban. Jelentős csökkenés látható az ausztrál dollár és a kanadai dollár esetében (a nemesfémek árfolyamcsökkenésének hatása).

Érdekes módon a jen kezdetben gyengült, miután Takaichi miniszterelnök a hétvégén nyilatkozott a gyenge valuta exportőrök számára jelentett előnyeiről. Forrás: xStation

