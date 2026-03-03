Reggeli összefoglaló (03.03.2026)

Ázsiai részvények erős nyomás alatt: Az MSCI Asia Pacific Index akár 2,8%-ot is esett, ami április óta a legnagyobb kétnapos visszaesés.

Éles eladási hullám Dél-Koreában: A KOSPI akár 6,8%-kal zuhant a hosszú hétvége utáni újranyitást követően, annak ellenére, hogy az év elején globálisan az egyik legjobban teljesítő index volt.

Nyugati határidős piacok további gyengülést jeleznek: Az amerikai és európai részvényindex-határidősök körülbelül 1%-os mínuszban állnak, ami a korrekció folytatódására utalhat.

Irán–USA/Izrael eszkaláció emeli az olajárakat: A befektetők az ellátási kockázatokra koncentrálnak, különösen azután, hogy Irán a Strait of Hormuz lezárásával fenyegetett, amely a globális olajkereskedelem egyik kulcsfontosságú útvonala.

A Brent Crude ismét 80 dollár fölött: Az olajár újra 80 USD/hordó fölé emelkedett, miután hétfőn több mint 7%-os ugrást mutatott.

Az amerikai dollár erősödik: A növekvő kockázatkerülés és a geopolitikai feszültségek támogatják a dollárt.

Kötvények gyengülnek a menedék státusz ellenére: A magasabb olajárak újraélesztették az inflációs félelmeket, ami emeli a kamatvárakozásokat és nyomást gyakorol a globális kötvénypiacokra.

Államkötvény-eladási hullám Sydneytől Tokióig: A befektetők csökkentik szuverén kötvénykitettségüket attól tartva, hogy az elhúzódó közel-keleti konfliktus tartós inflációs nyomást okozhat.

Széles körű kötvénypiaci esés: Az USA, Japán, Ausztrália, Új-Zéland és Dél-Korea állampapírjai egyaránt veszteséget mutatnak ezen a héten.

Infláció ismét fókuszban: A piacok újra beárazzák annak kockázatát, hogy a megemelkedett energiaárak ronthatják a globális kötvénypiaci kilátásokat, amelyek korábban a pandémia óta a legerősebb évkezdetet produkálták.

Trump nyilatkozata az iráni konfliktusról: Donald Trump szerint a legnagyobb amerikai csapás még hátra lehet, nem zárta ki egy szárazföldi művelet lehetőségét, és hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok jelenlegi katonai és ipari kapacitásával képes lenne egy elhúzódó, végül győzelemmel záruló háború fenntartására. OIL (D1 időkeret) A Brent nyersolaj határidős ábráját megnézve láthatjuk, hogy az EMA200 és az EMA50 technikai „aranykeresztet” alkotott, ami tartósabb emelkedő impulzust jelezhet, mivel az 50 periódusú mozgóátlag alulról átlépte a 200 periódusú átlagot. Forrás: xStation5

