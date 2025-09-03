Reggeli összefoglaló (03.09.2025)

A Wall Street tegnap alacsonyabban zárt, ami tükrözi a piac aggodalmát a kereskedelmi bizonytalanság újbóli megjelenése és a vártnál gyengébb ISM gyártási jelentés miatt. A határidős ügyletek a mai kereskedési napra is folytatódó pesszimizmust jeleznek ( US500 : -0,3%, EU50 : -0,3%).

A határidős ügyletek a mai kereskedési napra is folytatódó pesszimizmust jeleznek ( : -0,3%, : -0,3%). Donald Trump bejelentette, hogy a Legfelsőbb Bírósághoz fordul, hogy gyorsított eljárásban vizsgálja felül a fellebbviteli bíróság döntését, amely a legtöbb vámot illegálisnak nyilvánította. Figyelmeztetett, hogy azok eltörlése káros hatással lenne az amerikai gazdaságra, és a döntést okolta a tőzsde eséséért. A végrehajtást október 14-ig elhalasztották, hogy időt adjanak a Legfelsőbb Bíróság döntésének.

Az amerikai LNG-export augusztusban rekordszintű 9,33 millió tonnát ért el a Plaquemines-i termelés növekedésének köszönhetően. Európa maradt a fő vásárló, 6,16 millió tonnát (66%) importált, ami növekedést jelent júliushoz képest. Ázsiában és Latin-Amerikában csökkent a kereslet.

Az ázsiai-csendes-óceáni régióban a csökkenés dominál, amit a kereskedelmi bizonytalanság, a vegyes kínai PMI-adatok és a profitrealizálás okoz. Az AU200.cash negyedik napja zárt mínuszban (-1,25%), míg a CHN.cash (-1,1%), HK.cash (-0,9%) és a japán Nikkei 225 ( JP225 : -0,55%) szintén esett, bár a japán veszteségeket enyhítette néhány exportőr (pl. Canon: +0,5%) nyeresége.

amit a kereskedelmi bizonytalanság, a vegyes kínai PMI-adatok és a profitrealizálás okoz. Az negyedik napja zárt mínuszban (-1,25%), míg a (-1,1%), (-0,9%) és a japán ( : -0,55%) szintén esett, bár a japán veszteségeket enyhítette néhány exportőr (pl. Canon: +0,5%) nyeresége. Ausztrália GDP-je a várakozások felett, 0,6%-kal nőtt a második negyedévben (előrejelzés: 0,5%, előző: 0,3%). A növekedést a magánfogyasztás (mind az alapvető, mind a nem alapvető cikkek, például szabadidő, kultúra, kávézók) és a kormányzati kiadások (0,2 százalékpont) ösztönözték. A nettó export a vámok ellenére is pozitív maradt, míg a beruházások visszaestek, mivel számos infrastrukturális projekt közel állt a befejezéshez.

(előrejelzés: 0,5%, előző: 0,3%). A növekedést a magánfogyasztás (mind az alapvető, mind a nem alapvető cikkek, például szabadidő, kultúra, kávézók) és a kormányzati kiadások (0,2 százalékpont) ösztönözték. A nettó export a vámok ellenére is pozitív maradt, míg a beruházások visszaestek, mivel számos infrastrukturális projekt közel állt a befejezéshez. Dél-Korea GDP-je is meghaladta a várakozásokat a második negyedévben, 0,7%-kal nőtt az előző negyedévhez képest (előrejelzés és előző: 0,6%).

Kína Caixin szolgáltatási PMI-je váratlanul 15 hónapos csúcsra emelkedett (53 az előrejelzett 52,4 és az előző 52,6 helyett), elsősorban az új üzleti növekedésnek köszönhetően. A margók azonban továbbra is nyomás alatt vannak a növekvő bérek és anyagköltségek miatt, ami a vállalatokat létszámleépítésre készteti.

(53 az előrejelzett 52,4 és az előző 52,6 helyett), elsősorban az új üzleti növekedésnek köszönhetően. A margók azonban továbbra is nyomás alatt vannak a növekvő bérek és anyagköltségek miatt, ami a vállalatokat létszámleépítésre készteti. Az amerikai dollár a második egymást követő kereskedési napon is erősödött a legtöbb devizával szemben, a legnagyobb nyereséget a feltörekvő piaci devizákkal szemben érte el (pl. USDPLN: +0,2%). A fontra továbbra is nyomás nehezedik a tegnapi brit 30 éves kötvények eladása után (GBPUSD: -0,2% 1,336-ra). A jen tovább gyengült ( USDJPY : +0,2%), míg az ausztrál dollár ( AUDUSD : -0,1%) és az euró ( EURUSD: -0,1% 1,1628-ra ) mutatta a legnagyobb ellenállást.

A fontra továbbra is nyomás nehezedik a tegnapi brit 30 éves kötvények eladása után (GBPUSD: -0,2% 1,336-ra). A jen tovább gyengült ( : +0,2%), míg az ausztrál dollár ( : -0,1%) és az euró ( ) mutatta a legnagyobb ellenállást. Az olaj az utóbbi időben elért nyereség után korrekciót tapasztalt (a Brent és a WTI körülbelül -0,4%-kal esett), a NATGAS 0,5%-kal esett, és a tegnapi nyitóárhoz közeledett.

(a Brent és a WTI körülbelül -0,4%-kal esett), a 0,5%-kal esett, és a tegnapi nyitóárhoz közeledett. Az arany lassította meredek emelkedését, de a rekord 3500 dollár/uncia felett maradt (-0,05% 3530 dollár/uncia). Az ezüst szintén korrekciót mutatott (-0,5% 40,69 dollár/uncia).

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.