Reggeli összefoglaló (04.11.2025)

Legfontosabb tudnivalók Az ázsiai indexek vegyesen alakulnak, a kínai tőzsdéken csökkenés tapasztalható;

Az amerikai és európai index határidős ügyletek a nyitás előtt esnek;

Az RBA változatlanul hagyja a kamatokat, Bullock nem zárja ki további csökkentéseket;

Japán pénzügyminisztere aggodalmát fejezi ki a jen erős mozgása miatt;

Kína támogatja az AI-hez szükséges energiát, ezzel segítve a chip szektort;

Az USD továbbra is erős a főbb valutákkal szemben;

Az arany reggel enyhén esik;

Az olaj 50 napos EMA alatt van;

A Bitcoin 105 000 dollár alá esett, a kriptovaluták nyomás alatt vannak.

Az ázsiai indexek vegyesen alakulnak az európai kereskedés előtt: a Nikkei 225 0,36%-kal, a Hang Seng 0,25%-kal, a Shanghai Composite pedig 0,19%-kal csökkent. Az AI szektor problémái és a kínai növekedés lassulása negatívan hatnak a befektetői hangulatra.

Az amerikai és európai indexek határidős ügyletei az európai kereskedés megkezdése előtt csökkennek, az S&P 500 0,9%-kal, a Nasdaq határidős ügyletei pedig 1,2%-kal csökkentek. A hangulat negatív a tegnapi gyors emelkedés után, a befektetők óvatosabb kereskedést várnak.

A Palantir meghaladta az elemzők várakozásait 2025 harmadik negyedévében, 1,18 milliárd dolláros bevételt ért el, ami 63%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, és a nettó nyereség 476 millió dollárra emelkedett. A vállalat emelte negyedik negyedévi előrejelzését, jelezve, hogy az AI platform iránti erős kereslet további növekedést eredményez, a Palantir növekedésének kulcsfontosságú kormányzati szektorba irányuló értékesítése 52%-kal nőtt. A társaság részvényei a tőzsdezárás után több mint 4%-kal estek, ami arra utalhat, hogy a vártnál jobb eredményeket már korábban beárazták.

Az Ausztrál Központi Bank (RBA) a várakozásoknak megfelelően változatlanul hagyta a kamatlábakat 3,6%-on. Michele Bullock kormányzó jelezte, hogy további kamatcsökkentésre valószínűleg nem kerül sor, és az infláció 2026 második feléig a cél felett marad. Bullock megjegyzéseinek hangvétele és a bank döntését követő kommentárok óvatosan szigorúak, ami az AUD enyhe gyengüléséhez vezetett.

Satsuki Katayama japán pénzügyminiszter figyelmeztetett a jen „egyoldalú” és heves mozgásaira, rámutatva, hogy nagy éberséggel kell figyelni a devizapiacot. A jen február közepe óta a legalacsonyabb szintre gyengült, de a kormány reakciója megállíthatja a további csökkenést. Katayama a jen „egyoldalú, hirtelen mozgásairól” beszélt.

Kína bejelentette, hogy energiatámogatást nyújt a ByteDance, az Alibaba és a Tencenthez hasonló nagy AI-feldolgozó adatközpontoknak, ezzel felére csökkentve energiaszámlájukat. Ez az amerikai chipimportra vonatkozó korlátozásokra adott válaszként a hazai AI-chipipar támogatására irányuló stratégia része.

A devizapiacon az USD továbbra is erős, a DXY index 99,7 körül mozog, ami közel háromhavi csúcsnak számít. Jelenleg a japán jen teljesít a legjobban. Ugyanakkor a legnagyobb visszaesést az ausztrál és új-zélandi valutáknál tapasztaljuk.

Az arany 0,65%-kal, troy unciánként körülbelül 3975 dollárra esett vissza, a hosszú távú emelkedő trend ellenére.

A Brent nyersolaj ára kissé, körülbelül 0,30%-kal, hordónként 64,71 dollárra esett vissza, és továbbra is az 50 napos EMA alatt marad, ami az instrumentum további lefelé irányuló trendjét jelezheti.

A kriptovaluták a legrosszabbul teljesítő eszközök közé tartoznak, a bitcoin a DeFi Balancer platformra mért hacker támadás után a piacon bekövetkezett intenzív eladási hullám következtében a kulcsfontosságú 105 000 dolláros szint alá esett. Az ether rövid idő alatt közel 9%-ot vesztett értékéből, ami tovább növelte a piaci bizonytalanságot.

