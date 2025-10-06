Reggeli összefoglaló (06.10.2025)

Legfontosabb tudnivalók A nap első felében az ázsiai-csendes-óceáni régió befektetői figyelmét Japán választásai kötik le, ahol Sanae Takaichi nyerte a Liberális Demokrata Párt (LDP) vezetői posztjáért folyó versenyt. A JP225 index 4,60%-kal emelkedett, és rekordmagasságú 48 100 pontot ért el.

A nap első felében az ázsiai-csendes-óceáni régió befektetői figyelmét Japán választásai kötik le, ahol Sanae Takaichi nyerte a Liberális Demokrata Párt (LDP) vezetői posztjáért folyó versenyt. A JP225 index 4,60%-kal emelkedett, és rekordmagasságú 48 100 pontot ért el.

Takaichi az öt LDP-jelölt közül, akik a hawkish Shigeru Ishiba miniszterelnök utódjának posztjáért versengtek, a leginkább expanzív fiskális és monetáris politikát képviseli.

A jelentések szerint Takaichi Minoru Kihara-t nevezheti ki kabinetfőnöknek, és Toshimitsu Motegi-t külügyminiszternek. A pénzügyminiszteri poszt továbbra is betöltetlen, ami tovább növeli a piac érzékenységét.

A jen 0,9–1,2% közötti mértékben gyengült, az USDJPY 0,90%-kal 150,400-ra emelkedett. A piacok elkezdték beárazni a bővítő fiskális politikát és a Japán Központi Bank kamatemeléseinek lassuló ütemét.

Az arany 1,20%-kal emelkedett, és új rekordmagasságra, 3920 dollárra emelkedett unciánként.

Az olaj ára is magasabban nyitott, miután az OPEC+ mérsékelt döntést hozott a termelés enyhe növeléséről a következő hónapban – ami messze elmarad a korábbi félelmektől. A hétvégi elemzések szerint a növelés kevesebb, mint a fele annak, amit eredetileg megvitattak.

A Melbourne Institute inflációs mutatója +0,4%-kal emelkedett havi szinten (korábban −0,3%), ami az éves rátát 2,8%-ról 3,0%-ra emelte. Az adatok bonyolítják a RBA további kamatcsökkentésére vonatkozó várakozásokat a közeljövőben.

Az amerikai kormány leállása már több mint egy hete tart, ami késlelteti egyes gazdasági adatok közzétételét és növeli a politikai zajt. A Fehér Ház figyelmeztetett a lehetséges elbocsátásokra, ha a tárgyalások továbbra is holtponton maradnak, bár a piacok továbbra is nagy valószínűséggel árazzák be a Fed 25 bázispontos kamatcsökkentését ebben a hónapban. A hosszan elhúzódó patthelyzet fokozhatja az idegességet, de a rövid távú hatások többnyire operatív jellegűek maradnak.

A bankárok a „vállalati Bitcoin-kincstárak” tőkeáttételére figyelmeztetnek. Körülbelül 190 tőzsdén jegyzett vállalat összesen mintegy 1,01 millió BTC-vel rendelkezik, amelynek nagy része adósság vagy részvénykibocsátás útján finanszírozott. A bankárok attól tartanak, hogy az árcsökkenés kényszerértékesítéseket vagy felvásárlásokat válthat ki.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.