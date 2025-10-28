Reggeli összefoglaló (28.10.2025)

Legfontosabb tudnivalók Arany továbbra is a csökken, több mint 1%-ot veszít

Az európai és amerikai indexek enyhén csökkennek

Az amerikai eredményszezon a Wall Street középpontjában

Tegnap az amerikai részvényindexek meredeken emelkedtek, a Dow Jones ipari átlag és a Russell 2000 új történelmi csúcsra emelkedett. A befektetők most a holnapi Federal Reserve döntésre összpontosítanak - ahol a piacok 25 bázispontos kamatcsökkentést és a mennyiségi szigorítási (QT) program hivatalos befejezését várják -, valamint Donald Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtöki csúcstalálkozójára.

és a új történelmi csúcsra emelkedett. A befektetők most a összpontosítanak - ahol a piacok várják -, valamint A mai szeánsz után a Visa, a PayPal, a UPS, a UnitedHealth, a Southern Copper, a Booking Holdings és a Mondelez eredményjelentései következnek. A Wall Street nyitócsengője előtt a Novartis, a NextEra Energy, a Sherwin-Williams és a Royal Caribbean eredményei várhatók.

A Wall Street nyitócsengője előtt a eredményei várhatók. Az amerikai indexek határidős jegyzései ma reggel enyhe csökkenéssel, 0,1% és 0,15% közötti mínuszban kereskednek, a legtöbb nagy európai határidős index - köztük a UK100 és a DE40 - szintén a mínuszban van. Az arany jelentős visszaesést mutat, több mint 1%-kal, unciánként 3950 dollárra esett, amit az ezüst árfolyamának csökkenése követett. Az amerikai dollár csökkenő tendenciát mutat, míg az EUR/USD körülbelül 0,1%-kal 1,166-ra emelkedett. Európában ma a legfontosabb adatközlés a német fogyasztói hangulat lesz, amelyet a GfK index mér.

közötti mínuszban kereskednek, a legtöbb nagy európai határidős index - köztük a és a - szintén a mínuszban van. Az arany jelentős visszaesést mutat, több mint esett, amit az ezüst árfolyamának csökkenése követett. Az csökkenő tendenciát mutat, míg körülbelül Európában ma a legfontosabb adatközlés a lesz, amelyet a mér. A tegnapi amerikai kereskedés után a Nucor részvényei 2%-ot erősödtek az erős harmadik negyedéves eredményeket követően. Az acélgyártó 2,63 dolláros részvényenkénti eredményről számolt be, ami felülmúlta a korábbi 2,05-2,15 dolláros részvényenkénti előrejelzést (FactSet).

részvényei erősödtek az erős harmadik negyedéves eredményeket követően. Az acélgyártó részvényenkénti eredményről számolt be, ami felülmúlta a korábbi előrejelzést (FactSet). Az árbevétel elérte a 8,52 milliárd dollárt , megelőzve a 8,18 milliárd dolláros konszenzusos becslést. A Nucor azonban figyelmeztetett, hogy a folyó negyedévben várhatóan a harmadik negyedévi eredménynél alacsonyabb lesz az eredmény .

, megelőzve a konszenzusos becslést. A Nucor azonban figyelmeztetett, hogy a folyó negyedévben várhatóan lesz az eredmény Az F5 Networks több mint 6%-ot esett, miután kiábrándító előrejelzést adott ki, hivatkozva az értékesítési ciklusok lehetséges „rövid távú zavaraira ” a hónap elején történt, államilag támogatott kínai hackereknek tulajdonított rendszerbetörést követően .

több mint esett, miután kiábrándító előrejelzést adott ki, hivatkozva az lehetséges ” a történt, tulajdonított követően Eközben az NXP Semiconductors , a holland chipgyártó, részvényei közel 2%-kal emelkedtek, miután a Wall Street várakozásait meghaladó harmadik negyedéves eredményekről számolt be, és a vártnál erősebb előrejelzést adott a folyó negyedévre.

, a holland chipgyártó, részvényei közel emelkedtek, miután a számolt be, és adott a folyó negyedévre. Az OpenAI arra kérte az amerikai kormányt, hogy tömegesen bővítse energiakapacitását, hogy a mesterséges intelligencia terén az élen maradhasson. A Fehér Házhoz benyújtott beadványában évente 100 gigawattnyi új energiát kért, hogy a Kínával szembeni „elektronikai szakadékot” le lehessen zárni. A vállalat figyelmeztetett, hogy a korlátozott villamos energia lassíthatja a mesterséges intelligencia fejlődését és a gazdasági növekedést.

Tegnap az Amazon bejelentette, hogy 30 000 alkalmazott elbocsátását tervezi , elsősorban a reklám és a humán erőforrás részlegekből. A Paramount Global médiaóriás szintén megerősítette a mintegy 1000 dolgozót érintő elbocsátások megkezdését. Eközben a BlackRock vezérigazgatója, Larry Fink azt mondta, hogy az Egyesült Államok valószínűleg legalább a következő 18 hónapban megmarad a befektetési alapok „túlsúlyos” besorolása.

bejelentette, hogy tervezi , elsősorban a reklám és a humán erőforrás részlegekből. médiaóriás szintén megerősítette a érintő elbocsátások megkezdését. Eközben a azt mondta, hogy az A Fehér Ház tájékoztatott arról, hogy az Egyesült Államok kereskedelmi megállapodást írt alá Japánnal a kritikus ásványi anyagok, ritkaföldfémek ellátási láncának biztosítása terén való együttműködésről a nem piaci politikák és a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok kezelése révén. A tajvani külügyminiszter tájékoztatott arról, hogy Tajvan és az Egyesült Államok nagyon szoros együttműködést folytat a biztonság, a kereskedelem és így tovább; megkérdezte, hogy az aggódó Trump elhagyja-e Tajvant a Xi-tárgyalásokon: nem, a Tajvan és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok nagyon stabilak.

Ezen tartalmat az XTB S.A. készítette, amelynek székhelye Varsóban található a következő címen, Prosta 67, 00-838 Varsó, Lengyelország (KRS szám: 0000217580), és a lengyel pénzügyi hatóság (KNF) felügyeli (sz. DDM-M-4021-57-1/2005). Ezen tartalom a 2014/65/EU irányelvének, ami az Európai Parlament és a Tanács 2014. május 15-i határozata a pénzügyi eszközök piacairól , 24. cikkének (3) bekezdése , valamint a 2002/92 / EK irányelv és a 2011/61 / EU irányelv (MiFID II) szerint marketingkommunikációnak minősül, továbbá nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési kutatásnak. A marketingkommunikáció nem befektetési ajánlás vagy információ, amely befektetési stratégiát javasol a következő rendeleteknek megfelelően, Az Európai Parlament és a Tanács 596/2014 / EU rendelete (2014. április 16.) a piaci visszaélésekről (a piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124 / EK bizottsági irányelvek hatályon kívül helyezéséről / EK, 2003/125 / EK és 2004/72 / EK, valamint az (EU) 2016/958 bizottsági felhatalmazáson alapuló rendelet (2016. március 9.) az 596/2014 / EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szabályozási technikai szabályozás tekintetében történő kiegészítéséről a befektetési ajánlások vagy a befektetési stratégiát javasló vagy javasló egyéb információk objektív bemutatására, valamint az egyes érdekek vagy összeférhetetlenség utáni jelek nyilvánosságra hozatalának technikai szabályaira vonatkozó szabványok vagy egyéb tanácsadás, ideértve a befektetési tanácsadást is, az A pénzügyi eszközök kereskedelméről szóló, 2005. július 29-i törvény (azaz a 2019. évi Lap, módosított 875 tétel). Ezen marketingkommunikáció a legnagyobb gondossággal, tárgyilagossággal készült, bemutatja azokat a tényeket, amelyek a szerző számára a készítés időpontjában ismertek voltak , valamint mindenféle értékelési elemtől mentes. A marketingkommunikáció az Ügyfél igényeinek, az egyéni pénzügyi helyzetének figyelembevétele nélkül készül, és semmilyen módon nem terjeszt elő befektetési stratégiát. A marketingkommunikáció nem minősül semmilyen pénzügyi eszköz eladási, felajánlási, feliratkozási, vásárlási felhívásának, hirdetésének vagy promóciójának. Az XTB S.A. nem vállal felelősséget az Ügyfél ezen marketingkommunikációban foglalt információk alapján tett cselekedeteiért vagy mulasztásaiért, különösen a pénzügyi eszközök megszerzéséért vagy elidegenítéséért. Abban az esetben, ha a marketingkommunikáció bármilyen információt tartalmaz az abban megjelölt pénzügyi eszközökkel kapcsolatos eredményekről, azok nem jelentenek garanciát vagy előrejelzést a jövőbeli eredményekkel kapcsolatban.