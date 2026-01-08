Reggeli összefoglaló (08.01.2026)

Az ázsiai-csendes-óceáni térség részvényei vegyes eredményeket mutatnak a Wall Street viszonylag negatív ülésszakát követően, ahol az S&P 500 és a DJIA indexek rekordmagasról estek, Donald Trump amerikai elnök pedig az ingatlan- és a védelmi ipar felé fordította figyelmét, bejelentve, hogy megtiltja a nagy intézményi befektetőknek, hogy több egylakásos házat vásároljanak, és aláírta a védelmi vállalatok részvényeinek vásárlását tiltó rendeletet.

Trump bejelentette, hogy nem engedélyezi a védelmi vállalatoknak, hogy osztalékot fizessenek vagy részvény-visszavásárlásokat hajtsanak végre, amíg fel nem gyorsítják a haditechnikai eszközök gyártását, nem növelik a gyártási kapacitásokba történő beruházásokat, és nem csökkentik a „túlzott” vezetői kompenzációkat.

Forrás: BatchData via Reuters

Ugyanakkor kijelentette, hogy ezeknek a vállalatoknak egyetlen vezetője sem kereshet évi 5 millió dollárnál többet, és hogy a befektetésekhez szükséges pénzt inkább osztalékból, visszavásárlásokból és bércsökkentésekből kell előteremteni, nem pedig adósságból vagy állami forrásokból.

Trump bejelentette a nagy alapoknak az egylakásos házak vásárlására vonatkozó tilalmat, ami átmenetileg mintegy 17 milliárd dollárt vert le a Blackstone piaci kapitalizációjából, de maguk a „mega” alapok az egylakásos házak piacán az összes tranzakciónak csak mintegy 2-3%-át teszik ki, ami azt jelenti, hogy a kereslet ezen szegmensének megszüntetése nem fogja jelentősen megváltoztatni az árakat, mivel a piac fő problémája a nagyon alacsony kínálat, ami többek között a meglévő befektetői tulajdonból és a magas kamatlábakból ered.

Az amerikai elnök ezen megjegyzéseire reagálva az olyan vállalatok részvényei, mint a Lockheed Martin és a Northrop Grumman 3%-ot estek, míg az olyan ingatlancégek részvényei, mint a Blackstone, akár 6%-ot is zuhantak.

Novemberben a japán reálbérek 2,8%-kal csökkentek év/évben - január óta a legnagyobb mértékben - a bónuszok erőteljes csökkenése és a tartósan magas infláció miatt, ami további nyomást gyakorol a háztartások vásárlóerejére, és megnehezíti a BOJ szigorítási terveit. A kötvénypiacokon a 30 éves JGB-k iránti gyengébb kereslet tükrözte ezeket a feszültségeket, míg a Nikkei 52 000 pont alá növelte veszteségeit a mesterséges intelligencia ágazatban tapasztalható profitkivonási hullám és a Kínával szembeni kereskedelmi feszültségek visszatérése miatt, beleértve a japán diklórszilán ellen indított dömpingellenes vizsgálatot.

Andrew Hauser az RBA részéről megerősítette a sólyom retorikát, a novemberi CPI-t a várakozásoknak megfelelően értékelte, és hangsúlyozta, hogy a 3% feletti infláció még mindig túl magas, ami valószínűleg a kamatcsökkentések végét jelzi ebben a ciklusban, és fenntartja a februári emelés kockázatát, támogatva a rövid távú hozamokat és korlátozva az AUD gyengülését a mai ülés során.

Magán a devizapiacon ma a defenzív devizák, például a japán jen és a svájci frank teljesítenek a legjobban. Ezzel szemben nagy veszteségeket látunk az AUD-hoz és az NZD-hez kapcsolódó párokban, amelyek a nyersanyagpiac gyengeségére reagálnak.

Az ezüst jelenleg 2,1%-kal, míg az arany 0,4%-kal csökken a helyi csúcszónákban a pozíciócsökkentés hullámára. A palládium és a platina szintén jelentősen veszít. Ugyanakkor a WTI olaj ára hordónként 56,5 dollár alá esik, folytatva hosszú távú csökkenő tendenciáját.

A Bitcoin közel 1%-os csökkenéssel nyitja az ülést. Hasonló a helyzet az Ethereumnál is, ahol jelenleg hasonló mértékű az eladás mértéke.